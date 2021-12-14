Правящие в Нидерландах партии договорились о сохранении коалиции

Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились в понедельник, 13 декабря, о новом коалиционном соглашении. Таким образом, бывший премьер, а ныне временно исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте в четвертый раз подряд может сформировать свой кабинет министров.

В него, как и после предыдущих выборов в 2017 году, войдут возглавляемая Рютте Народная партия за свободу и демократию, "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" (D66) и "Христианский союз". Детали соглашения должны были быть представлены 15 декабря. Новое правительство может быть сформировано к началу 2022 года.

Рекорд по длительности коалиционных переговоров

Коалиционные переговоры продолжались 271 день - рекорд в нидерландской политике. Во многом это было связано с тем, что долгое время леволиберальная партия D66 отказывалась вновь стать частью правительства Рютте, блокируя процесс переговоров.

После парламентских выборов, уже в ходе коалиционных переговоров политические конкуренты Марка Рютте обвинили и. о. премьера во лжи. Однако при голосовании в парламенте о вотуме недоверия его противники не смогли набрать достаточного количества голосов и Рютте остался у власти.

Выборы в парламент Нидерландов прошли 17 марта 2021 года. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию действующего премьера набрала 21,9 процента голосов, "Демократы-66" стали второй силой с 15 процентами. Правопопулисты из "Партии свободы" заручились поддержкой 10,8 процента проголосовавших, "Христианско-демократический призыв" (ХДП) - 9,5 процента и "Христианский союз" - 3,4 процента. Чтобы быть представленными в парламенте, партиям в Нидерландах не обязательно преодолевать пятипроцентный барьер.

Смотрите также:

Голландские тюльпаны манят туристов Плантации Нидерланды занимают первое место в мире по экспорту цветов, причем 80 процентов приходится на торговлю тюльпанами. В Нидерландах зафиксировано около 4000 сортов этих цветов.

Голландские тюльпаны манят туристов Так пахнет весна Вся страна в марте и апреле пахнет тюльпанами, гиацинтами и нарциссами. А 23 апреля в Нидерландах отмечается пик сезона и проходит парад цветов Bloemencorso Bollenstreek. Стартует он в городе Нордвейк, а заканчивается в Харлеме.

Голландские тюльпаны манят туристов Королевский парк цветов Кёкенхоф, что неподалеку от городка Лиссе, - магнит для туристов со всего мира. Его еще называют королевским парком цветов. Начиная с середины марта и до конца мая этот гигантский парк превращается в океан цветов. Специализируется Кёкенхоф на луковичных растениях. А полюбоваться на них приезжают более 800 тысяч туристов ежегодно.

Голландские тюльпаны манят туристов Цветочный неопластицизм В 2017 году творческое объединение художников "Де Стейл" ("Стиль"), образованное в Лейдене в 1917 году, отмечает свой столетний юбилей. Одному из основателей сообщества - Питу Мондриану - посвящена вот эта клумба в парке Кёкенхоф. Вообще в этом году в парке можно увидеть различные композиции из цветов, выполненные в стиле неопластицизма - в память о художниках "Де Стейл".

Голландские тюльпаны манят туристов Происхождение Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов - горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Название "тюльпан" восходит к заимствованному из турецкого языка слову "тюрбан", точнее - к османско-персидскому "tülbend" (по названию ткани).

Голландские тюльпаны манят туристов Как тюльпаны оказались в Европе? Более чем 400 лет назад фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель Ожье Гислен де Бусбек отправился в качестве посланника австрийского императора в Константинополь. В саду султана как раз цвели тюльпаны, привезенные из Персии. Ожье Гислен де Бусбек, пораженный их красотой, отправил в Вену подарок - луковицы удивительного цветка.

Голландские тюльпаны манят туристов Европейская "карьера" Нидерландский ботаник Карл Клузиус, работавший садовником у австрийского кайзера и заполучивший пару луковиц, получил должность профессора в городке Лейден и стал разводить тюльпаны в саду при университете. Однажды воры украли у него луковицы, чтобы продать. Как следствие - тюльпаны быстро распространились по всей стране, а спрос на них рос из года в год.

Голландские тюльпаны манят туристов Тюльпаномания В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

Голландские тюльпаны манят туристов Советы по уходу Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий! Автор: Илле Симон, Виктор Вайц

