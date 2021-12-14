 Правящие в Нидерландах партии договорились о сохранении коалиции | Новости из Германии о Европе | DW | 14.12.2021

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Европа

Правящие в Нидерландах партии договорились о сохранении коалиции

После рекордных по продолжительности переговоров четыре нидерландские партии, входившие в правительство, достигли коалиционного соглашения. Марк Рютте сформирует уже четвертый кабинет.

И. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в Гааге

И. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте

Спустя почти девять месяцев после проведения в Нидерландах парламентских выборов партии, входившие в прежнее правительство, договорились в понедельник, 13 декабря, о новом коалиционном соглашении. Таким образом, бывший премьер, а ныне временно исполняющий обязанности главы правительства Марк Рютте в четвертый раз подряд может сформировать свой кабинет министров.

В него, как и после предыдущих выборов в 2017 году, войдут возглавляемая Рютте Народная партия за свободу и демократию, "Христианско-демократический призыв", "Демократы-66" (D66) и "Христианский союз". Детали соглашения должны были быть представлены 15 декабря. Новое правительство может быть сформировано к началу 2022 года.

Рекорд по длительности коалиционных переговоров

Коалиционные переговоры продолжались 271 день - рекорд в нидерландской политике. Во многом это было связано с тем, что долгое время леволиберальная партия D66 отказывалась вновь стать частью правительства Рютте, блокируя процесс переговоров.

После парламентских выборов, уже в ходе коалиционных переговоров политические конкуренты Марка Рютте обвинили и. о. премьера во лжи. Однако при голосовании в парламенте о вотуме недоверия его противники не смогли набрать достаточного количества голосов и Рютте остался у власти.

Выборы в парламент Нидерландов прошли 17 марта 2021 года. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию действующего премьера набрала 21,9 процента голосов, "Демократы-66" стали второй силой с 15 процентами. Правопопулисты из "Партии свободы" заручились поддержкой 10,8 процента проголосовавших, "Христианско-демократический призыв" (ХДП) - 9,5 процента и "Христианский союз" - 3,4 процента. Чтобы быть представленными в парламенте, партиям в Нидерландах не обязательно преодолевать пятипроцентный барьер.

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    Европейская "карьера"

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    Тюльпаномания

    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Советы по уходу

    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


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