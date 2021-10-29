 В Нидерландах обновлен рекорд по длительности формирования правительства | Новости из Германии о Европе | DW | 29.10.2021

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Европа

В Нидерландах обновлен рекорд по длительности формирования правительства

Уже 226 дней после парламентских выборов в Нидерландах не могут создать правящую коалицию. Это новый рекорд для страны. Хотя до абсолютного рекорда Бельгии Нидерландам далеко.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (фото их архива)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (фото их архива)

В Нидерландах в течение уже 226 дней после парламентских выборов партии не могут сформировать коалиционное правительство. Этот новый национальный рекорд установлен в пятницу, 29 октября.

Четыре партии ведут переговоры о сохранении коалиции под руководством премьер-министра Марка Рютте, которая была в Нидерландах до парламентских выборов. Но пока они далеки от соглашения, основные переговоры начались только на этой неделе.

Предыдущий рекорд такого рода в стране был установлен в 2017 году. Тогда на формирование третьего правительства Рютте потребовалось 225 дней. Мировой рекорд принадлежит Бельгии, где в 2010-2011 годах не удавалось договориться о коалиции на протяжении 541 дня.

Партия Рютте победила на выборах, но нуждается в партнерах по коалиции

Выборы в парламент Нидерландов прошли 17 марта 2021 года. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) действующего премьера набрала 21,9 процента голосов, леволиберальная партия "Демократы-66" (D66) стала второй с 15 процентами. Правопопулисты из "Партии свободы" заручились поддержкой 10,8% проголосовавших, "Христианско-демократический призыв" (ХДП) - 9,5%.

В настоящее время в правительство Нидерландов, кроме партии Рютте, входят ХДП, D66 и "Христианский союз" (3,4% на последних этих выборах). Долгое время партия D66 отказывалась вновь стать частью правительства Рютте, блокируя процесс переговоров. Только недавно леволибералы все же дали свое согласие.

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