В Нидерландах обновлен рекорд по длительности формирования правительства

В Нидерландах в течение уже 226 дней после парламентских выборов партии не могут сформировать коалиционное правительство. Этот новый национальный рекорд установлен в пятницу, 29 октября.

Четыре партии ведут переговоры о сохранении коалиции под руководством премьер-министра Марка Рютте, которая была в Нидерландах до парламентских выборов. Но пока они далеки от соглашения, основные переговоры начались только на этой неделе.

Предыдущий рекорд такого рода в стране был установлен в 2017 году. Тогда на формирование третьего правительства Рютте потребовалось 225 дней. Мировой рекорд принадлежит Бельгии, где в 2010-2011 годах не удавалось договориться о коалиции на протяжении 541 дня.

Партия Рютте победила на выборах, но нуждается в партнерах по коалиции

Выборы в парламент Нидерландов прошли 17 марта 2021 года. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (НПСД) действующего премьера набрала 21,9 процента голосов, леволиберальная партия "Демократы-66" (D66) стала второй с 15 процентами. Правопопулисты из "Партии свободы" заручились поддержкой 10,8% проголосовавших, "Христианско-демократический призыв" (ХДП) - 9,5%.

В настоящее время в правительство Нидерландов, кроме партии Рютте, входят ХДП, D66 и "Христианский союз" (3,4% на последних этих выборах). Долгое время партия D66 отказывалась вновь стать частью правительства Рютте, блокируя процесс переговоров. Только недавно леволибералы все же дали свое согласие.

Смотрите также:

Политика в картинках Сбой в работе Facebook: все объясняется просто Facebook, Instagram и WhatsApp оказались недоступны по всему миру в течение нескольких часов. В компании объяснили это техническими проблемами. Какими именно, знает Сергей Елкин.

Политика в картинках Саркози посадили? Под домашний арест, хотя он почти памятник Суд приговорил экс-президента Франции к году лишения свободы за незаконное финансирование его предвыборной кампании. Сергей Елкин считает: если бы Саркози смотрел "Джентльмены удачи", то отреагировал бы так.

Политика в картинках Саакашвили вернулся в Грузию… или нет? Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся страну, где ему грозит тюремный срок. Но в Грузии никто эту информацию достоверно подтвердить не смог. Сергей Елкин о неуловимом политике.

Политика в картинках Афганистан после вывода войск США - в свободном падении? В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.

Политика в картинках Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.

Политика в картинках После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"? Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Политика в картинках Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Политика в картинках Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

Политика в картинках Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку? Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.

Политика в картинках Встреча Байдена и Путина в Женеве - от первого лица Президент США Джо Байден и глава российского государства Владимир Путин впервые встретились с глазу на глаз в Женеве. Какими они увидели друг друга, знает Сергей Елкин.

Политика в картинках Defender у берегов Крыма, или Умеют ли британцы хранить секреты? Маршрут эсминца Defender у побережья Крыма и другие секретные документы подобрали на одной из автобусных остановок в Великобритании. Как они туда попали, узнал Сергей Елкин.

Политика в картинках Почему Протасевича и Сапегу Лукашенко отправил под домашний арест? Задержанные в Беларуси экс-главред Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Сергей Елкин о том, что могло стать причиной этого решения.

Политика в картинках Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах? Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.

Политика в картинках Винни-Пух мировой торговли, или Как вызволяли контейнеровоз Ever Given Контейнеровоз компании Evergreen, севший на мель в Суэцком канале, снова на ходу. Операция по спасению застрявшего судна напомнила Сергею Елкину сюжет известного мультфильма.

Политика в картинках Штурм Конгресса США: есть ли там российский след? Штурм Капитолия в Вашингтоне, в результате которого сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, напомнил карикатуристу Сергею Елкину события из российской истории.

Политика в картинках Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.

Политика в картинках Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Политика в картинках Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм. Автор: Сергей Елкин

