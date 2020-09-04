В Нидерландах на выборах побеждает партия действующего премьера

В Нидерландах на парламентских выборах, состоявшихся в среду, 17 марта, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию действующего премьер-министра страны Марка Рютте, как и ожидалось, одерживает убедительную победу.
Согласно первым экзитполам, обнародованным вечером 17 марта телеканалом NOS, эту партию поддержали 24 процента избирателей, благодаря чему она получит 36 мест во Второй палате нидерландского парламента. Что касается самого Марка Рютте, то этот результат поможет ему в четвертый раз подряд с ноября 2012 года занять пост премьер-министра королевства.
Неожиданностью стал выдающийся результат леволиберальной партии "Демократы-66" (D66), занявшей на выборах второе место, которое гарантирует ей 27 депутатских мандатов. Для сравнения: на прошлых выборах эта партия смогла получить лишь 19 мест. В свою очередь, правопопулистская Партия свободы под руководством Герта Вилдерса за четыре года потеряла часть поддержки избирателей и опустилась на третье место, получив 17 мандатов.
Выборы на фоне пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса парламентские выборы в Нидерландах проходили в этом году с соблюдением особых мер предосторожности. Чтобы добиться соблюдения социальной дистанции, избирательные участки разместили, кроме прочего, в зданиях церквей, театров и даже на кладбище. Кроме того, гражданам, входящим в группы риска, разрешили в этом году проголосовать заранее - 15 и 16 марта, а избиратели в возрасте от 70 лет впервые получили возможность отдать свой голос по почте.
На парламентских выборах 17 марта 2021 года, право на участие в которых имели около 13 млн подданных королевства, решалась судьба 150 депутатских мест во Второй палате нидерландского парламента.
В Нидерландах партиям не обязательно преодолевать пятипроцентный барьер, чтобы быть представленными в парламенте. Ожидается, что в этом году туда пройдут 17 партий, в том числе три с правоэкстремистской программой. В общей сложности эти три партии, согласно прогнозам, получат 27 мандатов. Это существенно больше, чем в 2017 году.
Возможный состав нового правительства Нидерландов
Неудачными результаты выборов можно считать для левых партий, социал-демократов, социалистов и "зеленых". Христианские демократы в Нидерландах набрали также несколько меньше голосов, чем на прошлых выборах.
В настоящее время в правительство Нидерландов, кроме партии Рютте, входят партии "Христианско-демократический призыв", D66 и "Христианский союз". Сохранит ли лидер Народной партии за свободу и демократию эту коалицию еще на четыре года, пока не известно.
Смотрите также:
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Плантации
Нидерланды занимают первое место в мире по экспорту цветов, причем 80 процентов приходится на торговлю тюльпанами. В Нидерландах зафиксировано около 4000 сортов этих цветов.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Так пахнет весна
Вся страна в марте и апреле пахнет тюльпанами, гиацинтами и нарциссами. А 23 апреля в Нидерландах отмечается пик сезона и проходит парад цветов Bloemencorso Bollenstreek. Стартует он в городе Нордвейк, а заканчивается в Харлеме.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Королевский парк цветов
Кёкенхоф, что неподалеку от городка Лиссе, - магнит для туристов со всего мира. Его еще называют королевским парком цветов. Начиная с середины марта и до конца мая этот гигантский парк превращается в океан цветов. Специализируется Кёкенхоф на луковичных растениях. А полюбоваться на них приезжают более 800 тысяч туристов ежегодно.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Цветочный неопластицизм
В 2017 году творческое объединение художников "Де Стейл" ("Стиль"), образованное в Лейдене в 1917 году, отмечает свой столетний юбилей. Одному из основателей сообщества - Питу Мондриану - посвящена вот эта клумба в парке Кёкенхоф. Вообще в этом году в парке можно увидеть различные композиции из цветов, выполненные в стиле неопластицизма - в память о художниках "Де Стейл".
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Происхождение
Центр происхождения и наибольшего разнообразия видов тюльпанов - горы северного Ирана, Памиро-Алай и Тянь-Шань. Название "тюльпан" восходит к заимствованному из турецкого языка слову "тюрбан", точнее - к османско-персидскому "tülbend" (по названию ткани).
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Как тюльпаны оказались в Европе?
Более чем 400 лет назад фламандский ученый-энциклопедист, дипломат и писатель Ожье Гислен де Бусбек отправился в качестве посланника австрийского императора в Константинополь. В саду султана как раз цвели тюльпаны, привезенные из Персии. Ожье Гислен де Бусбек, пораженный их красотой, отправил в Вену подарок - луковицы удивительного цветка.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Европейская "карьера"
Нидерландский ботаник Карл Клузиус, работавший садовником у австрийского кайзера и заполучивший пару луковиц, получил должность профессора в городке Лейден и стал разводить тюльпаны в саду при университете. Однажды воры украли у него луковицы, чтобы продать. Как следствие - тюльпаны быстро распространились по всей стране, а спрос на них рос из года в год.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Тюльпаномания
В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.
-
Голландские тюльпаны манят туристов
Советы по уходу
Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!
Автор: Илле Симон, Виктор Вайц