В Нидерландах жестко разогнали антиправительственный протест

В Нидерландах полиция применила водометы и дубинки и задействовала служебных собак для разгона антиправительственной демонстрации в центре Амстердама, на которую в воскресенье, 17 января, вышли несколько сотен граждан. Как сообщают информагентство ANP и телеканал NOS, акция состоялась, несмотря на действующие в Нидерландах карантинные ограничения, предполагающие запрет на массовые мероприятия.

На плакатах, которые держали в руках демонстранты, были написаны лозунги: "Никогда больше не голосовать за кабинет Рютте" и "Нидерланды в движении сопротивления". Кроме того, отдельные участники протеста принесли плакаты со словами "Прививка от короны = яд" и "Трамп". Лишь некоторые из протестующих надели защитные маски и соблюдали социальную дистанцию.

Двумя днями ранее, 15 января, правительство Марка Рютте, занимавшего должность премьер-министра Нидерландов с 2010 года, ушло в отставку в связи со скандалом вокруг якобы незаконного получения детских пособий десятками тысяч семей в стране.

Скандал с выплатой детских пособий в Нидерландах

В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей.

В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро.

Плановые парламентские выборы в Нидерландах должны состояться уже 17 марта. Поэтому отставка правительства всего за несколько недель до этой даты многими в стране рассматривается как чисто символический шаг.

Коронавирус в Нидерландах

Недовольство населения вызывают также меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса. 15 января временно исполняющие свои обязанности члены кабинета отклонили предложение о возобновлении работы школ в стране с 25 января.

Таким образом, действующий сейчас режим жесткого локдауна будет продлен как минимум до 9 февраля. Рестораны и магазины также останутся закрытыми.

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии коронавирусом заразились в Нидерландах 912 554 человек. Около 13 000 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

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