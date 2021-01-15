 Правительство Нидерландов уходит в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2021

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Европа

Правительство Нидерландов уходит в отставку

Скандал, связанный с ошибочными обвинениями в мошенничестве тысяч семей, привел к отставке правительства Нидерландов во главе с Марком Рютте.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

За несколько недель до парламентских выборов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства уходят в отставку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили сам глава кабинета министров. Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями.

В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей. В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро.

Отставка кабинета министра является во многом символическим шагом. Министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. 17 марта в стране состоятся парламентские выборы. Согласно опросам, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Марк Рютте, намного опережает противников. В случае победы Рютте, являющийся премьер-министром страны с 2010 года, сможет сформировать новый правительственный кабинет.

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    Тюльпаномания

    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Советы по уходу

    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


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