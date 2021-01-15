Правительство Нидерландов уходит в отставку

За несколько недель до парламентских выборов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства уходят в отставку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили сам глава кабинета министров. Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями.
В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей. В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро.
Отставка кабинета министра является во многом символическим шагом. Министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. 17 марта в стране состоятся парламентские выборы. Согласно опросам, праволиберальная Народная партия за свободу и демократию, лидером которой является Марк Рютте, намного опережает противников. В случае победы Рютте, являющийся премьер-министром страны с 2010 года, сможет сформировать новый правительственный кабинет.
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Автор: Илле Симон, Виктор Вайц