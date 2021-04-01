Парламент Нидерландов не смог вынести вотум недоверия Марку Рютте

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сможет остаться у власти, поскольку при голосовании о вотуме недоверия в парламенте в четверг, 1 апреля, его противники не смогли набрать достаточного количества голосов. Праволиберальная Народная партия за свободу и демократию Рютте только в середине марта выиграла парламентские выборы, однако в ходе коалиционных переговоров политические конкуренты обвинили исполняющего обязанности премьера во лжи.
Рютте якобы пытался избавиться от неудобного депутата партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП) Питера Омтзихта, однако впоследствии отрицал, что вообще упоминал его имя. Тогда лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс инициировал вотум недоверия, заявив, что Рютте "бессовестно лгал всем Нидерландам на протяжении целой недели".
После удачного для себя завершения голосования в парламенте Марк Рютте заявил, что воспринял его как сигнал и собирается приложить все силы для восстановления доверия. Однако эксперты считают, что процесс создания новой коалиции под его руководством еще больше осложнился. Сам Рютте сообщил, что намерен оставаться премьером и продолжит работу над формированием правящей коалиции.
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Автор: Илле Симон, Виктор Вайц