 Секретарь СНБО: Вступление в войну будет крахом для Беларуси | Новости политики из Германии | DW | 20.03.2022

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Политика

Секретарь СНБО: Вступление в войну будет крахом для Беларуси

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 21 марта.

Жилые кварталы в Мариуполе 20 марта

Жилые кварталы в Мариуполе 20 марта

На 26-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 21 марта (время московское).

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Военные РФ предложили администрации Мариуполя перейти на сторону России и "дали время до утра" для принятия решения. У советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко ответ уже готов:

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Генконсул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис после возвращения на родину заявил, что надеется больше никогда не увидеть подобного. "Мариуполь войдет в список городов, которые были полностью уничтожены войной", - сказал он, назвав Гернику, Ковентри, Алеппо, Грозный. По данным Министерства иностранных дел Греции, Андрулакис стал последним дипломатом ЕС, покинувшим Мариуполь на прошлой неделе. 

Россия призвала Мариуполь сдаться

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Власти РФ заявили, что украинская сторона должна сложить оружие в Мариуполе. Город взят в кольцо российскими войсками и подвергается массированным и неизбирательным обстрелам российской артиллерии и авиации. 

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев объявил, что ждет от Украины письменного ответа на требования РФ до 5 утра понедельника. По его словам, после того, как украинские военные "покинут город", в него войдут якобы "гуманитарные колонны" во главе с формированиями так называемой "ДНР" и подразделениями Вооруженных сил России - для организации "гуманитарных коридоров".

Как ранее указывала украинская сторона, военные РФ неоднократно срывали предыдущие попытки эвакуировать мирных жителей Мариуполя. Кроме того, горсовет Мариуполя сообщал, что российские военные против воли вывозят жителей Мариуполя в РФ.

Украинские власти, в свою очередь, намерены отправить в Мариуполь около 50 автобусов для спасения жителей города, которые уже несколько недель отрезаны от тепло- и водоснабжения и вынуждены прятаться в подвалах и бомбоубежищах от бомбардировок жилых районов войсками РФ. По данным ООН, в городе подошли к концу запасы еды и воды.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к белорусским солдатам. "Если хотя бы один белорусский солдат пересечет границу с Украиной, он будет уничтожен. Белорусскому народу это точно не нужно. Это нужно только Путину", - подчеркнул он. 

По словам Данилова, Владимир Путин принуждает Александра Лукашенко принять решение о вторжении белорусской армии, но тот "понимает, что это будет крахом для Беларуси".

Хроника событий 20 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 20 марта 00.00 - 14.00 >>>

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    Автор: Николай Пермяков


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