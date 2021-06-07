Коронавирус: в Германии первую прививку получили 46 процентов жителей

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 8 июня.
Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 157 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 8 июня (время московское).
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В Германии первую прививку от коронавируса получили уже 38 млн человек, то есть 46 процентов населения страны, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в утреннем эфире общественно-правового телеканала ARD. По его словам, если учесть, что готовность привиться изъявили 75 процентов жителей страны, то вакцину ждут еще около 15 млн человек.
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Немецкий бизнес преодолевает последствия пандемии коронавируса с большим трудом, это следует из результатов опроса почти 27 тысяч предприятий, проведенного Германской торгово-промышленной палатой (DIHK). Почти каждому пятому предприятию в сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и индустрии досуга грозит банкротство. Две трети заведений общепита сетуют на уменьшающийся собственный капитал, в индустрии досуга - каждое второе. По подсчетам DIHK, коронавирус затронул 24 процента опрошенных фирм.
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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1204 случая – на 581 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 22,9 случая заражения (днем ранее - 24,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.
За последние 24 часа скончались 140 пациентов, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 384. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Население Германии - около 84 млн жителей.
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Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления нового варианта, который снижает эффективность прививок.
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Новое исследование американских ученых о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 противоречит другим исследованиям этого вида коронавируса, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, такие исследования, имеют скорее политическую подоплеку.
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Патоген новой коронавирусной инфекции имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения. Это указывает на искусственную природу возбудителя COVID-19, считают американские ученые Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллера. Ведущей теорией происхождения коронавируса должна быть его утечка из лаборатории, пишут ученые в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal.
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Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и BioNTech/Pfizer позволяет достичь более эффективной защиты, чем в случае применения только одного из этих препаратов. К такому выводу пришли специалисты из Университета немецкой федеральной земли Саар. В исследовании приняли участие 250 человек, которые были разделены на три группы: первая была привита AstraZeneca, вторая - BioNTech/Pfizer, а третья группа получила сначала одну дозу AstraZeneca, а потом - дозу BioNTech/Pfizer. Исследователи также выяснили, что обе дозы BioNTech/Pfizer дают более эффективную защиту, чем две дозы AstraZeneca.
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что организация рассчитывает с июля запустить туры в РФ для вакцинации иностранцев. "К нам с февраля 2021 года поступают запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии. География самая разнообразная", - сказал Горин. По его словам, стоимость таких туров "варьируется от 500 до 2000 долларов".
Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков указал, что приезд из стран с высокой заболеваемостью будет невозможен. В свою очередь, глава совета Ассоциации "Мир без границ" Иван Введенский отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не включила российские вакцины в список рекомендованных, и "отсутствие такого признания имеет значение и для выездного туризма".
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
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