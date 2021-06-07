Коронавирус: в Германии первую прививку получили 46 процентов жителей

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 157 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 8 июня (время московское).

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В Германии первую прививку от коронавируса получили уже 38 млн человек, то есть 46 процентов населения страны, сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) в утреннем эфире общественно-правового телеканала ARD. По его словам, если учесть, что готовность привиться изъявили 75 процентов жителей страны, то вакцину ждут еще около 15 млн человек.

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Немецкий бизнес преодолевает последствия пандемии коронавируса с большим трудом, это следует из результатов опроса почти 27 тысяч предприятий, проведенного Германской торгово-промышленной палатой (DIHK). Почти каждому пятому предприятию в сфере общественного питания, гостиничном бизнесе и индустрии досуга грозит банкротство. Две трети заведений общепита сетуют на уменьшающийся собственный капитал, в индустрии досуга - каждое второе. По подсчетам DIHK, коронавирус затронул 24 процента опрошенных фирм.

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии, по данным Института имени Роберта Коха, составил 1204 случая – на 581 меньше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 22,9 случая заражения (днем ранее - 24,3). Наивысшего значения показатель заболеваемости достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая.

За последние 24 часа скончались 140 пациентов, тем самым общее число летальных исходов возросло до 89 384. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено более 3,7 млн случаев заражения. Население Германии - около 84 млн жителей.

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Быстрое снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может иметь катастрофические последствия для непривитых из-за распространения новых штаммов COVID-19, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также добавил, что неравномерное распределение вакцин от COVID-19 позволяет вирусу распространяться, увеличивая вероятность появления нового варианта, который снижает эффективность прививок.

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Новое исследование американских ученых о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 противоречит другим исследованиям этого вида коронавируса, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, такие исследования, имеют скорее политическую подоплеку.

Американские ученые предполагают искусственное происхождение коронавируса

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Патоген новой коронавирусной инфекции имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения. Это указывает на искусственную природу возбудителя COVID-19, считают американские ученые Стивен Куэй и профессор Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллера. Ведущей теорией происхождения коронавируса должна быть его утечка из лаборатории, пишут ученые в статье, опубликованной в издании The Wall Street Journal.

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Комбинация вакцин от коронавируса AstraZeneca и BioNTech/Pfizer позволяет достичь более эффективной защиты, чем в случае применения только одного из этих препаратов. К такому выводу пришли специалисты из Университета немецкой федеральной земли Саар. В исследовании приняли участие 250 человек, которые были разделены на три группы: первая была привита AstraZeneca, вторая - BioNTech/Pfizer, а третья группа получила сначала одну дозу AstraZeneca, а потом - дозу BioNTech/Pfizer. Исследователи также выяснили, что обе дозы BioNTech/Pfizer дают более эффективную защиту, чем две дозы AstraZeneca.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что организация рассчитывает с июля запустить туры в РФ для вакцинации иностранцев. "К нам с февраля 2021 года поступают запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии. География самая разнообразная", - сказал Горин. По его словам, стоимость таких туров "варьируется от 500 до 2000 долларов".

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков указал, что приезд из стран с высокой заболеваемостью будет невозможен. В свою очередь, глава совета Ассоциации "Мир без границ" Иван Введенский отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не включила российские вакцины в список рекомендованных, и "отсутствие такого признания имеет значение и для выездного туризма".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 июня >>>

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