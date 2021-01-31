Акции в поддержку Навального: так много протестующих не было задержано никогда

В российских городах в воскресенье, 31 января, проходят несанкционированные властями акции протеста. Митингующие выступают, в частности, в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское).

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По подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных мероприятиях по всей России превысило пять тысяч человек (5021). Это наивысшее число задержаний за все время наблюдений "ОВД-Инфо" с декабря 2011 года. В Москве оно достигло 1599, в Санкт-Петербурге - 1116, в Красноярске 194. Много задержанных и в других городах РФ - в Нижнем Новгороде (180), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).

ЕС осуждает действия силовиков

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Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин сообщает о возбуждении первого уголовного дела по итогам протестной акции в Москве. "Следствие ГУ МВД Москвы возбудило дело по 267 статье УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения)", - заявил адвокат.

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Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил жесткие действия российских силовиков. "Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня", - написал в твиттере глава дипломатии ЕС.

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Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности первых участников митинга оппозиции. Одному человеку назначен административный арест на 10 суток, еще одного оштрафовал на 10 тыс. рублей. Суды города уже рассматривают еще десятки материалов.

Навального номинировали на Нобелевскую премию мира

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Алексей Навальный, выдвинутый в сентябре 2020 года группой профессоров нескольких университетов, занимающихся исследованиями России в качестве одного из соискателей Нобелевской премии мира 2021 года, номинирован бывшим министром окружающей среды Норвегии Оле Эльвестуеном за его "усилия по мирной демократизации России".

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Вахитовский районный суд Казани вынес решение об административном аресте Алексея Боярова, работающего сотрудником казанского штаба Алексея Навального и задержанного до начала протестной акции в воскресенье, сообщил юрист "Апологии протеста" Данил Нургалеев. Активист арестован на 20 суток за "повторное нарушение порядка организации публичной акции".

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Юлию Навальную отпустили из полиции. Был составлен административный протокол об участии в несогласованной акции, сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. Жене Навального может грозить штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Обмудсмен Москалькова: акты агрессии приведут к хаосу

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что "должна отстаивать права не только участников несанкционированных акций, но и сотрудников Росгвардии, МВД, находящихся при исполнении своих обязанностей". "Еще раз призываю к диалогу", - подчеркнула она. По ее словам, акты агрессии неизбежно приведут к столкновениям, конфликтам и хаосу.

Наземный транспорт в Москве возвращается к штатной работе

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Наземный пассажирский транспорт в Москве возвращается к штатной работе после ограничений по требованию полиции на фоне акции. Об этом сообщили в "Мосгортрансе". Между тем парковки, закрытые на некоторых улицах столицы, возобновят работу 1 февраля, уведомил столичный департамент транспорта. "Ограничения парковки на центральных улицах начнут снимать сегодня ночью. К 06.00 утра парковка будет снова доступна", - говорится в сообщении департамента в Telegram. Все станции столичного метро работают штатно. Кроме того, с 18.05 мск восстанавливается движение наземного транспорта на Невском проспекте и прилегающих улицах.

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Митинг в Берлине с требованиями освободить Навального

Митинг у посольства РФ в Берлине подошел к концу, передал корреспондент DW. Участники акции расходятся. Собравшиеся требовали освобождения политзаключенных и соблюдения 31 статьи Конституции РФ о праве на мирные собрания.

Правозащитники: число задержанных на акциях в России превысило четыре тыс.

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По подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных мероприятиях по всей России превысило четыре тыс. (4096). В Москве оно достигло 1167, во Владивостоке - 122, в Санкт-Петербурге - 862. Задержания проводились и в других городах РФ.

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Сотрудники правоохранительных органов разогнали остатки протестующих у Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге. Акция завершена. Как передало издание "Фонтанка", полиция уводила в автобусы с площади всех подряд, в том числе и людей, которые просто стояли на Пионерской площади без плакатов. Большая часть закрытых ранее станций метро в центре Северной столицы вернулась в обычный режим работы. Доступ пассажиров закрыт пока только на станцию "Чернышевская". Полиция опровергла сообщения ряда СМИ о применении светошумовых гранат и перцового газа в ходе акции в Санкт-Петербурге

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В ходе освещения протестных акций 31 января по состоянию на 14:30 мск в разных регионах РФ было задержано 55 журналистов. Об этом сообщил на своем сайте Профсоюз журналистов и работников СМИ. Между тем правозащитники из "ОВД-Инфо" написали в Telegram-канале, что общее число составило 82. Задержания репортеров прошли в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Новокузнецке, Белгороде, Москве, Улан-Удэ, Красноярске, Якутске, Благовещенске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Череповце, Твери, Самаре. По данным профсоюза, задерживались сотрудники изданий Baza, "Открытые медиа", "Коммерсант", "Холод", "МБХ-медиа", Sota Vision, RusNews, Activatica, радио "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", изданий "Новая газета", "Караван", канала "Штаб" и "Навальный Live", "БелСат", "Репортер-НН", "Якутия.Инфо", Udm-info, "Рабочая демократия" и других. Профсоюз журналистов отметил, что на этот раз репортеры "массово подверглись давлению со стороны полиции накануне акции в поддержку Алексея Навального".

Участники акции солидарности дошли до посольства РФ в ФРГ

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Акция в Берлине

Колонна участников акции солидарности с протестующими в РФ подошла к посольству РФ в столице ФРГ, передал корреспондент DW. По его данным, митингующие планируют устроить у дипмиссии "перформанс с судом над Путиным". Рядом с посольством дежурит полиция, обеспечивающая охрану дипломатов.

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Задержанную на акции жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию - доставили в отделение МО МВД России "Щербинский" в Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. По словам юриста, ее пока не допустили к Навальной.

Штаб Навального в Москве: акция в столице РФ закончена

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Штаб Алексея Навального в Москве говорит, что акция в столице РФ закончена. При этом в штабе признают, что координировали протесты. "В этот раз действовали скоординированно", - написали представители штаба в Telegram. Между тем у Театра юных зрителей имени Брянцева в Санкт-Петербурге продолжаются точечные задержания, полицейские выстроились в цепочки.

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Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин задержан. Об этом он сообщил в Twitter. "ДПС блокировала нас в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Э. Везут в отдел полиции", - уточнил он.

Правозащитники: число задержанных на акциях в России превысило 3300

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Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил, что, по его мнению, в Северной столице было "очень много жестких задержаний с избиениями в кровь". "Видимо, полиция получила команду не стесняться", - считает он. В свою очередь корреспондент DW в Москве уверен, что задержания на акциях 23 января в российской столице были более силовыми, чем нынешние. Между тем, по подсчетам правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных мероприятиях по всей России возросло до 3329, в Москве - до 933, во Владивостоке - 122, в Санкт-Петербурге - 591.

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На Комсомольской площади в Москве продолжаются задержания. По данным издания "Медуза", ОМОН выстроился у входа на Ленинградский и Ярославский вокзалы и с криками "Пять шагов вперед!" начал продвигаться цепью по направлению к протестующим, стремясь вытеснить их с площади. На кадрах, которые поступили от корреспондента DW, одного из задержанных силовики были дубинкой. Однако в целом правоохранители работают точечно, чтобы на перекрывать входы в вокзалы. Доступ пассажиров туда затруднен, однако в целом полиция продолжает пропускать жителей. Сложнее тем, кто из помещения вокзала хочет попасть в метро, проход туда перекрыли сотрудники ОМОНа.

Адвокат: Юлию Навальную везут в отделение полиции по Новой Москве

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Юлия Навальная в автозаке

Супругу оппозиционера Юлию Навальную, задержанную ранее на акции в Москве, везут в отделение полиции по Новой Москве. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

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МИД России потребовал от Вашингтона прекратить действия, которые в Москве воспринимают как "вмешательства во внутренние дела суверенных государств". Соответствующее заявление размещено в Facebook ведомства. "Грубое вмешательство США во внутренние дела России - такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - считают на Смоленской площади.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен осудил российские власти за их "жесткую" реакцию на протесты. "США осуждают постоянное применение российскими властями жесткой тактики в отношении мирных демонстрантов и журналистов уже вторую неделю подряд", - говорилось в его заявлении в Twitter. "Мы вновь призываем Россию освободить тех, кто задержан за осуществление своих прав", - подчеркнул Блинкен.

В районе Комсомольской площади в Москве дежурят порядка трех десятков автозаков

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Как передают корреспонденты DW, в районе Комсомольской площади в Москве дежурят порядка трех десятков автозаков. При этом митингующим в районе станции метро "Красносельская" удалось объединиться в большую толпу, примерно в пять тыс. человек. Площадь трех вокзалов, куда они движутся, буквально разбита силовиками на сектора. Особенно много задержаний - перед Ярославским вокзалом. По оценкам корреспонденов DW, основной возраст участников акций - 20-35 лет.

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На площади Бориса Немцова перед посольством РФ в Праге проходит акция солидарности. Численность участников меньше, чем 23 января. По словам собравшихся, речь идет примерно о 300 человек.

В Мельбурне устроили "танцы под аквадискотеку"

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В австралийском Мельбурне митингующие устроили "танцы под аквадискотеку". "Мы пришли, чтобы выразить поддержку людям в России. Для них выход на демонстрации может стоить намного дороже, чем для нас", - говорили участники акции. О том, как она проходила, - в видео DW.

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Так выглядят задержания в центре Москвы

Недалеко от метро "Тверская" в центре Москвы мужчина "предпринял попытку самосожжения", передало агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник. Телеграм-канал 112 пишет, что неизвестный, предположительно, облил себя бензином и поджег себя. Мужчина остался жив, ему оказывают помощь. Пострадавшего, который находился без сознания, госпитализировали в институт имени Склифосовского. Мотивы его действий устанавливаются. По данным российских информагентств, причиной попытки самоубийства, по предварительным данным, могли стать "личные имущественные отношения". Агентства со сслыкой на источники сообщают, что мужчина состоял на учете в психдиспансере.

Между тем, по данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2948, в Москве - 789, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 467.

Рэпера Oxxxymiron отпустили из полиции

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Рэпера Oxxxymiron (Мирона Федорова), задержанного ранее на акции в Санкт-Петербурге, отпустили из отдела полиции, передало сетевое издание Sota Vision. Между тем на Пионерской площади, где акция начиналась и куда вернулись митингующие, идут жесткие задержания, сообщает местное издание "Бумага".

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В Берлине на Потсдамской площади (Potsdamer Platz) начинают собираться митингующие на акцию солидарности с Навальным и протестующими в РФ. Как передает корреспондент DW, пока пришли около 40 человек. Двое из них растянули транспарант с надписью: "Россия без Путина", другие захватили плакат "Ударим ершиком по путинизму".

Полиция ищет протестующих в подъездах домов рядом с "Матросской тишиной"

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Как передает корреспондент DW, от СИЗО "Матросская тишина" протестующие пошли обратно, в сторону Комсомольской площади в Москве, где находятся три вокзала. Полиция ищет митингующих в подъездах жилых домов рядом с СИЗО, передает Avtozak Live. К Комсомольской площади едет усиление, на кадрах видны полицейские транспортные средства со спецсигналами.

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Порядка 2 тысяч человек приняли участие в акции в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России. В это число сотрудники ведомства включили и журналистов, хотя те работали на мероприятии. Цифры приводились на 15.30 мск. По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", количество задержанных на протестных акциях по всей России достигло 2291, в Москве - 520, во Владивостоке - 120, в Санкт-Петербурге - 242. В столице задержали журналиста и издателя Сергея Пархоменко. Как рассказал он сам, он находился в районе Сокольники, возле пожарной каланчи. Его окружили 18 полицейских. "Они не понимают, что со мной делать, потому что нет свободного автозака. Говорят: "Подождите, сейчас транспорт подъедет", - отметил он до того, как его поместили в спецтранспорт.

В Санкт-Петербурге протестующие вернулись на Сенную площадь

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В Санкт-Петербурге протестующие идут по улице Гороховая, близ Адмиралтейства. В руках некоторые из них держат телефоны с зажженными фонариками. Кроме того, демонстранты вернулись от Заксобрания на Сенную площадь, там опять начались задержания.

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На юге Москвы, в районе метро "Братиславская", задержали 40-летнего жителя города. Два сотрудника ОМОН проверяли у него документы. "В ответ он достал нож. Правоохранители обезоружили и задержали нападавшего", - утверждал источник агентства "Интерфакс". На кадрах, поступающих с места событий видны только двое правоохранителей, у ног которых на снегу лежит нож.

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Как сообщил в Telegram-канале интернет-проект "Важные истории", электрошокер применили к задержанному на улице Русаковской на северо-востоке Москвы. По данным портала, мужчина потерял сознание, после чего его унесли. Комментируя сообщения об использовании электрошокеров при задержаниях протестующих, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила позднее, что "каждый факт требует тщательной проверки":

В Омске на акцию протеста вышли около 550 человек

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Около 550 человек приняли участие в акции протеста в Омске, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Омской области. По данным полиции, 62 человека задержаны.

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В Новосибирске при температуре в минус 20 по Цельсию прошла одна из самых масштабных акций в российских регионах. По данным издания Znak.com на улицы города вышли порядка пяти тыс. участников, на тысячу больше, чем 23 января. Между тем в главке МВД по Новосибирской области назвали цифру в 1300 человек. Жители города прошли маршем к зданию областного правительства, его полностью оцепил ОМОН. Задержаны десятки человек.

Акция солидарности проходит в Хельсинки

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Митинг в поддержку Алексея Навального проходит на Сенатской площади в Хельсинки. Собралось около ста участников, некоторые держат плакаты в знак солидарности с оппозиционером.

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Часть людей, двигавшихся к "Матросской тишине", остановилась в районе Русаковской улицы на северо-востоке Москвы. Как передает корреспондент DW, туда высылали подкрепления силовиков, протестующие дезориентированы. На дорогах образовались огромные пробки. Подходы к СИЗО, где содержится оппозиционер Алексей Навальный, перекрыты. Как сказал DW один из участников акции, он вышел на протест "за справедливость в России". "Я с народом, как и все здесь", - заявил он. Русаковскую улицу зачищают правоохранители.

Участники протестной акции собрались у Мариинского дворца

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Силовики в Санкт-Петербурге

Участники протестной акции собрались у Мариинского дворца, где располагается Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Как передало агентство "Интерфакс", перед дворцом - несколько сотен человек, активисты заняли ступени у входа в городской парламент. Вблизи Исаакиевского собора людей окружают, правоохранители бьют дубинками по щитам.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1643, в Москве - 338, во Владивостоке - 118, в Санкт-Петербурге - 126. Задержания продолжаются и в других городах.

К "Матросской тишине" продолжают движение несколько тысяч человек

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Как передает корреспондент DW, к "Матросской тишине" продолжают движение несколько тысяч человек. Части протестующих преградили путь сотрудники ОМОНа.

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По данным издания "Фонтанка", на Сенной площади в Санкт-Петербурге начались столкновения, после чего полиция распылила слезоточивый газ. Позднее в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли информацию о применении правоохранителями перцового газа.

Юлию Навальную задержали в Москве

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Супруга оппозиционера Юлия Навальная вышла на акцию в районе Сокольники в Москве. Ее фото размещено в Instagram. По данным телеканала "Дождь", вскоре Навальную задержали. Как уточнил соратник Алексея Навального - Иван Жданов - в эфире "Навальный Live", жену политика задержали в районе улицы Стромынка. Юрист Вячеслав Гимади написал в Twitter, что защитника к ней не пустили, удостоверений правоохранители не предъявили. Между тем политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев присоединились к митингующим у Тверского районного суда в Москве, передало сетевое издание Sota Vision.

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Протестующие в Москве продолжают движение к следственному изолятору "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный. Полиция пытается опередить шествие, автомобили правоохранителей следуют к СИЗО.

В Мюнхене - акция солидарности с Навальным

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В центре Мюнхена в ФРГ проходит акция солидарности с оппозиционером Алексеем Навальным и протестующими в РФ. Возле здания Национального театра на площади Макса Иосифа собрались около 300 активистов, сообщают участники. Площадь была выбрана не случайно. По данным расследования немецкой прессы, жилой и офисный комплекс Palais an der Oper там может принадлежать Аркадию Ротенбергу, который недавно заявил, что именно он - владелец дворца в Геленджике. Перед собравшимися в Мюнхене выступила, в частности, вдова Александра Литвиненко, отравленного полонием в Великобритании.

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Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс написала в Twitter, что, по ее данным, поступают "многочисленные сообщения о задержании журналистов в жилетах с надписями "пресса" во время освещении протестов" в России. По информации ежедневного сетевого издания Sota Vision, его журналиста Данила Афонина отправили в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты. "Российские власти должны уважать международные права человека и свободу прессы", - подчеркнула Росс.

Правозащитники: число задержанных на акциях в РФ превысило одну тыс.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 1009, в Москве - 142, во Владивостоке - 113, в Санкт-Петербурге - 26.

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Протестующие в российской столице перемещаются разрозненными группами. Общую численность митингующих оценить сложно. Плакаты и другую символику практически никто с собой не принес. В районе Красных ворот в Москве, по оценкам корреспондента DW, на пике акции собрались 1-1,5 тыс. демонстрантов.

В Санкт-Петербурге задержан рэпер Oxxxymiron

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Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) задержан на акции в Санкт-Петербурге. По данным телеканала "Дождь", исполнитель пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Музыканту исполнилось 36 лет.

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Участники акции в центре Москвы отправились от метро "Красные ворота" к Комсомольской площади. Как следует из поступающих с места событий кадров, туда же движется колонна спецтехники.

Журналист: в Санкт-Петербурге полицейские используют электрошокеры

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Задержание участника протестов в Санкт-Петербурге

Отряды Росгвардии вытеснили участников несанкционированной акции с Пионерской площади в Санкт-Петербурге. Митингующие направились по Звенигородской улице, но им опять преградили дорогу, передает корреспондент DW. По его информации, вооруженные силовики избивают молодых людей, задерживают и уводят в автозаки. По оценкам участников, около Театра юных зрителей имени Брянцева в Северной столице собрались около 4-5 тыс. человек. МВД численность протестующих в Санкт-Петербурге пока не оценивало. Между тем журналист Арсений Веснин сообщил в Telegram, что полицейские в районе Пионерской площади используют электрошокеры. По информации корреспондента DW в Москве, электрошоковое оружие есть и у правоохранителей в столице.

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Во Владивостоке протестующих, собравшихся на центральной площади, вытеснили на лед Амурского залива. Задержали, по предварительным данным департамента внутренней политики Приморского края, около 100 человек. На прошлой неделе в городе состоялась одна из самых масштабных акций на Дальнем Востоке, там собрались порядка трех тыс. человек.

В районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются задержания

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Как передает корреспондент DW, в районе Большой Сухаревской площади в Москве продолжаются точечные задержания. Так, в один из полицейских автобусов ОМОН заводил задержанного практически впятером. В столице закрыты для пассажиров девять станций метро.

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По данным правозащитного интернет-портала "ОВД-Инфо", число задержанных на протестных акциях по всей России достигло 878, в Москве - 100, в Санкт-Петербурге - 10.

Протесты в России в поддержку Навального 31.1 (с 05.00 до 13.00 МСК)>>>

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