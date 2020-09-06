 Юлия Навальная ответила отказом на предложение Леонида Рошаля | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2020

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Россия

Юлия Навальная ответила отказом на предложение Леонида Рошаля

Супруга Алексея Навального напомнила, что причина его нахождения в коме известна, и раскритиковала российские больницы за разглашение личных данных пациентов без согласия родственников.

Оппозиционный политик Алексей Навальный с супругой Юлией Навальной в Москве на марше в память о погибшем оппозиционном политике Борисе Немцове в феврале 2017 года

Алексей Навальный с супругой Юлией Навальной

Супруга Алексея Навального, Юлия, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ вместе с германскими коллегами создать экспертную группу для установления причины состояния оппозиционного политика.

"Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС (фосфороорганические соединения. - Ред.), и в Омске об этом прекрасно знали", - написала Юлия Навальная в соцсети Instagram. "Я не врач, но за эти недели почитала столько медицинских статей, что даже мне очевидно: клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках", - добавила она.

Защита данных пациента в России и Германии

Кроме того, супруга Алексея Навального затронула тему разницы отношения к пациентам и защите их личных данным в России и Германии. "Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы", - написала Юлия Навальная.

По мнению супруги отравленного ядом "Новичок" оппозиционера, в нынешней ситуации Леонид Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет не помочь больному, а "выведать информацию и выслужиться".

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал германских врачей за то, что они, по его мнению, слишком редко сообщают новости о состоянии здоровья Навального. Когда политик лежал в омской больнице, "западные коллеги подняли шум" из-за отсутствия информации, сказал Лавров. "Вот он наконец-то уже неделю как находится в Германии. Немецкие врачи тоже никакой информации не дают. Но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает", - добавил он.

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    Автор: Марина Барановская


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