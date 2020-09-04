Немецкий токсиколог об отравлении Навального: "Новичок" не произвести в подвале

Эксперты лаборатории бундесвера нашли следы отравления оппозиционного российского политика Алексея Навального веществом из группы "Новичок". Уже вторую неделю Навальный, находящийся в коме, проходит лечение в берлинской клинике "Шарите".

О состоянии его здоровья врачи сообщают очень мало, но если их внимательно слушать, то можно догадаться, что видны признаки улучшения самочувствия политика, считает глава Института токсикологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене, профессор Мартин Гёттлихер (Martin Göttlicher). В интервью DW он рассказал о том, что значит обнаружение "Новичка", а также кто и как мог его произвести.

DW: Немецкие военные эксперты определили, что яд, которым был отравлен Алексей Навальный, входит в группу веществ "Новичок". Что это говорит вам как специалисту?

Мартин Гёттлихер: "Новичок" - это группа соединений, которые впервые были разработаны как боевые отравляющие вещества в бывшем Советском Союзе примерно в середине 1970-х годов. Это нам говорит в первую очередь о том, у кого есть знания, как эти вещества были разработаны. Конечно, эта информация теперь доступна и во всем мире.

Во-вторых, мы узнали, что это вещество является оптимизированным боевым агентом, то есть отравление таким веществом очень трудно поддается лечению.

- Иными словами, теперь точно ясно, что это было отравление боевым отравляющим веществом, а не какими-то пестицидами, к которым мог быть доступ у любого агрария?

- "Новички" быстро проходят через кожу, быстро приводят к ингибированию (подавлению. - Ред.) холинестеразы. Это вещества, которые намеренно наносят вред.

- Для вас как для профессионала, который следит за этим делом, новость о "Новичке" стала неожиданностью?

Мартин Гёттлихер

- Если бы вы спросили меня на прошлой неделе, я бы был очень осторожен, я бы сказал: "Давайте думать обо всех направлениях". Это может быть пестицид, передозировка лекарственных веществ, а может быть, действительно, яд, произведенный для причинения вреда. Это не неожиданность. Но я бы раньше однозначно не говорил об этом.

- А сейчас?

- Сейчас мы четко определились с группой вещества, но все еще остается очень много вопросов. Главный вопрос: что именно это за вещество? Потому что только это даст нам возможность проследить, откуда оно могло произойти. И даст подсказку, где оно было сделано. (У токсикологов бундесвера. - Ред.), может быть, уже есть больше информации, но она еще не обнародована.

- То есть, есть возможность выяснить, какое именно вещество могло быть использовано? Сейчас, спустя две недели после отравления.

- Это довольно сложная задача для химиков-аналитиков. Из тех образцов, которые могут быть извлечены из организма отравленного человека, можно получить только небольшое количество крови. Это большая проблема - выяснить, что это за вещество. Это может получиться, а может и нет.

- "Новичок", как считает британская полиция, был применен в 2018 году при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Вы видите схожесть в этих случаях, в симптомах?

- Что касается симптоматики, многие вещи похожи. В обоих случаях лечение, в конечном счете, - это интенсивная терапия. Пациента вводят в искусственную кому на несколько недель. В случае со Скрипалями это были три недели. Если очень внимательно прислушаться к сообщениям из "Шарите", то можно сделать вывод, что (в состоянии Навального. - Ред.) есть улучшение. Это совпадает по времени. Так что многое из того, как реагирует тело господина Навального, вписывается в то, что мы уже видели (в случае со Скрипалями. - Ред.).

- В случае отравления Скрипалей пострадали также другие люди. Подвергались ли опасности те, кто летел с Алексеем Навальным в самолете или врачи, которые его с самого начала осматривали?

- Насколько я знаю, в случае со Скрипалями опасность состояла в том, что загрязняющие вещества были нанесены на какие-то поверхности, которых затем касались другие люди. В случае Навального это очень сильно зависит от того, как вещество попало в организм и в каком количестве.

Из того, что нам известно о "Новичках", - это такие маслянистые жидкости, которые не так легко испаряются или растекаются по плоскости самолета. Эти вещества остаются там, куда вы их нанесли. Лечащие врачи, безусловно, должны быть очень, очень осторожны, следить за контактом с жидкостями тела, использовать специальную одежду.

- Какого количества вещества достаточно, чтобы убить человека?

- Совсем немного. Мы говорим о миллиграммах, тысячных долях грамма. Нужно совсем мало. Это количество можно принять незаметно.

- И кто может произвести подобное вещество? Это возможно только в лабораториях или, грубо говоря, дома на кухне тоже? Поскольку формула-то известна.

- В открытом доступе есть формулы некоторых "Новичков", но далеко не все. Есть также лаборатории в Америке, в Иране, которые производят такие вещества для аналитических целей в очень малых количествах. То есть знание того, как производить такие вещества, в принципе, есть. Тот, кому это очень нужно, может его получить. Его, конечно, не произвести в подвале, необходимо довольно хорошее оборудование. Также нужна специальная одежда, чтобы защитить себя. Но это не невозможный, не ужасно сложный синтез.

Есть еще другой момент: как получить сырье для этого производства? Это сложно сделать незаметно. Это вещества, которые подпадают под действие Конвенции о запрещении химического оружия. Если бы я сейчас начал заказывать такие вещества в больших масштабах и в нужных комбинациях, ко мне бы в дверь постучалась прокуратура. Это как если бы я покупал рицин (чрезвычайно опасный яд. - Ред.).

- Значит, эти вещества, сырье, достали на черном рынке?

- Это может быть. Но для этого требуется очень сильное желание. Мы знаем, что исследователи, которые участвовали в разработке этих веществ в 1970-х годах, некоторые из них ушли в частное производство, некоторые вещества попали в частные руки и в конце концов исчезли. Есть способы завладеть такими веществами. Ключевой момент - узнать, что это за вещество. Это и будут "отпечатки пальцев", которые скажут, откуда оно появилось.

- То есть если знать точное название соединения, можно понять, кто его произвел?

- Вещество никогда не бывает полностью чистым. В каждом материале всегда есть примеси, побочные продукты. И эти примеси и побочные продукты - это как отпечаток пальцев. Иногда можно восстановить эти отпечатки с образца в лаборатории, если есть возможность сравнить эти образцы с другими.

- Какие перспективы выздоровления у Алексея Навального?

- Я желаю ему в любом случае скорейшего выздоровления. Он сейчас находится в искусственной коме, так что врачи могут контролировать очень многие функции его организма и поддерживать их с помощью препаратов. Что сейчас должно произойти биологически: тело Навального должно воссоздать холинестеразу, которая была уничтожена в ходе отравления. Мы видели это в случае со Скрипалями. Это займет около трех недель, может, чуть меньше. Конечно, еще рано радоваться, он еще не вышел из комы, он все еще в реанимации, все еще есть опасность осложнений.

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