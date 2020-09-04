 Эксперт об отравлении Навального: Западу нужно надавить на болевые точки Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.09.2020

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Россия

Эксперт об отравлении Навального: Западу нужно надавить на болевые точки Путина

Если меры, которые примет Запад в ответ на отравление Навального, не будут действенными, убедить Москву прекратить подобные операции не удастся, считает эксперт по спецслужбам Марк Галеотти.

Здание берлинской клиники Шарите, где находится Алексей Навальный

Здание берлинской клиники "Шарите", где находится Алексей Навальный

Результаты токсикологического анализа проб Алексея Навального, который провела спецлаборатория вооруженных сил Германии, установили: российского политика отравили химическим веществом группы "Новичок". Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в специальном заявлении назвала это "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных деятелей России" и призвала российское правительство высказаться по этому поводу. Власти России, в свою очередь, продолжают настаивать на том, что заявления об отравлении Навального не подтверждены никакими фактами.

Использование яда из группы "Новичок"  - само по себе доказательство того, что за попыткой отравления Алексея Навального стоит либо государство, либо кто-то с большой степенью власти и авторитета в государстве, говорит Марк Галеотти, почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалист по российским спецслужбам. И если меры, которые примет Запад в ответ на это отравление, не будут действенными, убедить Москву прекратить подобные операции не удастся, сказал эксперт в интервью DW.

DW: Похоже, мы снова имеем дело с "Новичком". Означает ли это, что тот, кто использовал это нервно-паралитическое вещество в случае со Скрипалем, решил, что яд вполне действенный, и не слишком дорогой, так что вполне можно попытаться использовать его еще раз?

Марк Галеотти

Марк Галеотти

Марк Галеотти: В этом случае сложно строить догадки. Сейчас все, что с уверенностью можно сказать, заключается в следующем. Во-первых, агент группы "Новичок" означает, что за его применением должно стоять либо государство, либо кто-то с большой степенью власти и авторитета в государстве. А во-вторых, тот факт, что это был "Новичок", предполагает некий элемент театральности, потому что, в конце концов, этот яд сейчас стал, если можно так выразиться, визитной карточкой Кремля. Существуют и другие яды, применение которых позволяет остаться незамеченным. Использование "Новичка" говорит о том, что тот, кто это сделал, хотел, чтобы был узнаваем почерк.

- В настоящий момент обсуждается, какой может быть международная реакция. Как вы думаете, что может нанести вред Москве и вынудить ее отказаться от применения химического оружия - если за этим стоит Москва?

- В этом и заключается проблема: "если за этим стоит Москва". Кремль как минимум решил использовать свое влияние для прикрытия. Так что, даже если на самом деле он и не стоит за атакой, он решил задним числом защитить нападавшего. Поэтому бесспорно, что Москва несет ответственность. При этом нельзя забывать о том, что нападение произошло в России и на гражданина России. Тот факт, что затем его эвакуировали в немецкую больницу, перевело происшествие на международный уровень, но, вместе с тем, теперь значительно сложнее понять, что мы можем сделать. Проблема в том, что все традиционные инструменты - санкции, жестко сформулированные протесты, высылка дипломатов - имеют лишь ограниченную степень воздействия.

После случая со Скрипалем, за которым последовала масштабная высылка дипломатов, произошло это беспрецедентное убийство чеченца в Берлине. То есть их не остановило даже это. Поэтому я думаю, что если мы действительно хотим оказать серьезное воздействие (на Москву - Ред.), мы должны мыслить более творчески и использовать не традиционные инструменты, а подумать, чего именно хочет Кремль, и найти более гибкий подход. Сказать, например, ладно, тогда в следующий раз мы выделим 20 млн евро в поддержку гражданскому обществу в Беларуси, или на развитие контрразведки Грузии, или откроем рынок для экономики Украины - или еще что-то в этом роде. Нужно найти болевые точки Путина и надавить на них, если мы хотим чего-то достичь. 

- В одном из своих комментариев вы сказали, что считаете, что за нападением на Навального стоит не сам Путин, а кто-то из его окружения. На первый взгляд, это звучит так, как будто вы рисуете позитивную картину российского президента. Но в действительности картина, скорее, очень мрачная. Ведь это означает, что президент не в состоянии контролировать ни свое окружение, ни использование химического оружия?

- Думаю, так и есть. Если бы все было подчинено воле одного человека, можно было бы возложить ответственность  на этого человека и найти способы изменить его представление о том, как нужно рассчитывать преимущества и риски. Но Путин сознательно создал ситуацию, создал государство со множеством полуавтономных игроков, которые уверены: пока они работают в интересах шефа или идут к шефу и получают его разрешение задним числом, им может в буквальном смысле сойти с рук убийство. Мы видели это на примере убийства лидера оппозиции Бориса Немцова, которое произошло буквально в тени Кремля. На эту тему было много дискуссий. Очевидно, что за этим стоял глава Чечни Рамзан Кадыров. Но он никак за это не ответил. В России был целый ряд различных атак, и очень, очень редко виновных удается привлечь к ответу. Это происходит потому, что Путин позволяет своему окружению эту степень автономности. И это плохо не только для россиян, но и для нас, потому что нам сложно понять, что с этим делать.

- По логике Кремля, Скрипаль или, например, Александр Литвиненко были предателями, и для них подходил любой способ "возмездия". Но после отравления Навального, похоже, стерлись различия между предателями и врагами. Вы не считаете это признаком того, что власть имущие в Кремле больше не чувствуют себя в безопасности, особенно сейчас?

- Мы точно не знаем, почему отравили Навального, какой была мотивация... Причиной могла стать либо его антикоррупционная деятельность, либо политическая. И, учитывая, когда произошло отравление, я подозреваю последнее, потому что в этом месяце в России проходят местные выборы, и Навальный агитирует за так называемое "умное голосование", за идею проголосовать за любого - коммунистов, независимых кандидатов - любого, у кого есть шансы победить кандидата от проправительственной "Единой России". И это явно беспокоило многих в администрации президента и за ее пределами.

Власти уже были вынуждены сфальсифицировать результаты голосования по изменениям в конституцию, чтобы достичь желаемого результата. На Дальнем Востоке продолжаются протесты в Хабаровске. В соседней Беларуси народ отстаивает свои права. Вполне могло произойти, что Навальный, который раньше очень хорошо понимал, где проходит красная линия, и как далеко он может заходить, чтобы его вдруг не стали воспринимать как слишком серьезную угрозу, вдруг не увидел, что эта красная линия движется, и оказался на неправильной стороне.

- Кстати, о Беларуси. Даже белорусский президент Александр Лукашенко счел необходимым высказаться по поводу отравления Навального. И заявил, что его спецслужбы перехватили разговор Берлина и Варшавы, из которого следует, что отравление Навального - фальсификация. Как вы думаете,своим заявлением Лукашенко оказывает большую услугу России? И какой может быть цена этойуслуги?

- Лукашенко действует только в собственных интересах. Это заявление - свидетельство изменений в его риторике. Перед белорусскими выборами он утверждал, что именно россияне пытаются вмешиваться в белорусскую политику. Теперь, когда он отчаянно ищет поддержки у Москвы в битве с собственным народом, он сменил пластинку. Сейчас он говорит о силах НАТО, собравшихся на белорусской границе. Но это неправда. Он говорит о массовых кампаниях прицельного вмешательства в белорусскую политику, о том, что белорусская оппозиция хочет запретить русский язык. Это тоже неправда. В своих отчаянных попытках апеллировать к Путину он говорит то, что хочет слышать Путин. Я думаю, это делается для того, чтобы показать Путину: он может доверять Лукашенко. Он может его не любить - он его и не любит! - но, с другой стороны, Лукашенко находится на правильной стороне, и его нужно там удержать.

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    Яд "Новичок" и его жертвы

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    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    Яд "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

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  • Гэвин Уильямсон

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    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

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    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    Яд "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    Яд "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

  • Алексей Навальный (фото из архива)
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    20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.

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    22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.

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    2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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