Центр Москвы 31 января закрывают для пешеходов

В предверии намеченных на 31 января протестных акций московские власти объявили об ограничениях в движении пешеходов в центре города. В частности, как сообщает агентство "Интерфакс" в субботу, 30 января, будет закрыта Красная площадь и весь музейный комплекс, изменены маршруты движения наземного транспорта, а также семь расположенных в историческом центре города станций метро перестанут работать на вход и выход. Поезда будут следовать через эти станции без остановок.

В мэрии Москвы также предложили в этот день прекратить работу находящимся в центре города кафе, ресторанам и барам. При этом, как заявил агентству глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, никаких компенсаций владельцам не предусмотрено. Кроме того, в некоторых кварталах города будет ограничена продажа алкоголя в любой таре и напитков в стеклянной таре.

Ограничения вводятся и в ряде городов РФ

Городские власти заявили об ограничениях в движении 31 января в Перми и Нижнем Новгороде. В последнем, в частности, станция метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде в воскресенье будет открыта для обслуживания пассажиров только с 16 часов московского времени. В свою очередь в Перми установят ограждения на площади у Пермского академического "Театра-Театра".

31 января в городах России вновь ожидаются протестные акции, вызванные, в том числе, арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Новая волна протестов началась в РФ 23 января. Тогда, по данным оппозиции, акции прошли более чем в 120 городах по всей России, в них приняли участие около 160 тысяч человек. В некоторых случаях наблюдались столкновения протестующих с полицией. Всего, по сведениям портала "ОВД-инфо", было задержано 4051 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

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