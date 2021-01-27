 Центр Москвы 31 января закрывают для пешеходов | Новости из Германии о России | DW | 30.01.2021

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Россия

Центр Москвы 31 января закрывают для пешеходов

В Москве в день запланированных оппозицией протестов закроют Красную площадь, семь станций метро перестанут работать на вход и выход. С ограничениями столкнутся также жители Перми и Нижнего Новгорода.

Сотрудники полиции на Красной площади в Москве

Сотрудники полиции на Красной площади в Москве

В предверии намеченных на 31 января протестных акций московские власти объявили об ограничениях в движении пешеходов в центре города. В частности, как сообщает агентство "Интерфакс" в субботу, 30 января, будет закрыта Красная площадь и весь музейный комплекс, изменены маршруты движения наземного транспорта, а также семь расположенных в историческом центре города станций метро перестанут работать на вход и выход. Поезда будут следовать через эти станции без остановок.

В мэрии Москвы также предложили в этот день прекратить работу находящимся в центре города кафе, ресторанам и барам. При этом, как заявил агентству глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, никаких компенсаций владельцам не предусмотрено. Кроме того, в некоторых кварталах города будет ограничена продажа алкоголя в любой таре и напитков в стеклянной таре.

Ограничения вводятся и в ряде городов РФ

Городские власти заявили об ограничениях в движении 31 января в Перми и Нижнем Новгороде. В последнем, в частности, станция метро "Горьковская" в Нижнем Новгороде в воскресенье будет открыта для обслуживания пассажиров только с 16 часов московского времени. В свою очередь в Перми установят ограждения на площади у Пермского академического "Театра-Театра".

31 января в городах России вновь ожидаются протестные акции, вызванные, в том числе, арестом оппозиционного политика Алексея Навального. Новая волна протестов началась в РФ 23 января. Тогда, по данным оппозиции, акции прошли более чем в 120 городах по всей России, в них приняли участие около 160 тысяч человек. В некоторых случаях наблюдались столкновения протестующих с полицией. Всего, по сведениям портала "ОВД-инфо", было задержано 4051 человек. Возбуждено более 20 уголовных дел.

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

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    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:27

Кого задерживали на акциях протестах в поддержку Навального и что им грозит? (25.01.2021)

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