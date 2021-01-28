Акции 31 января: прокуратура Москвы вынесла предостережения

Прокуратура Москвы вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний "в целях недопущения возможных нарушений закона" в связи с несогласованными акциями 31 января, которые организуют сторонники Алексея Навального. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе этого надзорного органа.
Кроме того, "шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в городе Москве," вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий, уведомили в пресс-службе.
По версии прокуратуры, в ходе мониторинга интернета, в том числе соцсетей, выявлены публикации, "содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках".
Нота протеста представителю посольства США в РФ
Каким именно компаниям и физлицам вынесены предостережения, руководитель пресс-службы Людмила Нефедова не сообщила. Были ли при этом проведены соответствующие лингвистические экспертизы, не уточняется.
"Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в прокуратуре. По данным пресс-службы Роскомнадзора, соцсети уже приступили к удалению ряда контента.
Ранее, российское внешнеполитическое ведомство вручило ноту протеста представителю американского посольства в столице РФ в связи с распространением ложной, по мнению Москвы, информации о протестных акциях в России.
Дипмиссия США: Вашингтон поддерживает право на мирные протесты
Американская дипмиссия в Москве 23 января, в частности, отмечала, что следит "за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав", - указывалась в заявлении посольства.
Рекордное число задержаний в современной истории России
Ранее, 27 января, брата Алексея Навального - Олега - и соратницу оппозиционера - Любовь Соболь - задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам.
В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 28 января были задержаны более 4000 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.
Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".
Смотрите также:
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
-
Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль