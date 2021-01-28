 Акции 31 января: прокуратура Москвы вынесла предостережения | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2021

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Россия

Акции 31 января: прокуратура Москвы вынесла предостережения

В Москве прокуратура вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний, а также шести физлицам в связи с несогласованными акциями в поддержку Алексея Навального 31 января.

Полицейские рейды у представителей оппозиции в Москве

Полицейские рейды у представителей оппозиции в Москве (фото из архива)

Прокуратура Москвы вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний "в целях недопущения возможных нарушений закона" в связи с несогласованными акциями 31 января, которые организуют сторонники Алексея Навального. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе этого надзорного органа. 

Кроме того, "шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в городе Москве," вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий, уведомили в пресс-службе.

По версии прокуратуры, в ходе мониторинга интернета, в том числе соцсетей, выявлены публикации, "содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках". 

Нота протеста представителю посольства США в РФ

Каким именно компаниям и физлицам вынесены предостережения, руководитель пресс-службы Людмила Нефедова не сообщила. Были ли при этом проведены соответствующие лингвистические экспертизы, не уточняется.

"Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в прокуратуре. По данным пресс-службы Роскомнадзора, соцсети уже приступили к удалению ряда контента. 

Ранее, российское внешнеполитическое ведомство вручило ноту протеста представителю американского посольства в столице РФ в связи с распространением ложной, по мнению Москвы, информации о протестных акциях в России.

Дипмиссия США: Вашингтон поддерживает право на мирные протесты

Американская дипмиссия в Москве 23 января, в частности, отмечала, что следит "за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав", - указывалась в заявлении посольства.

Рекордное число задержаний в современной истории России

Ранее, 27 января, брата Алексея Навального - Олега - и соратницу оппозиционера - Любовь Соболь - задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам.

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 28 января были задержаны более 4000 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

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    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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