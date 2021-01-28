Акции 31 января: прокуратура Москвы вынесла предостережения

Прокуратура Москвы вынесла предостережения руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний "в целях недопущения возможных нарушений закона" в связи с несогласованными акциями 31 января, которые организуют сторонники Алексея Навального. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе этого надзорного органа.

Кроме того, "шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в городе Москве," вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий, уведомили в пресс-службе.

По версии прокуратуры, в ходе мониторинга интернета, в том числе соцсетей, выявлены публикации, "содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках".

Нота протеста представителю посольства США в РФ

Каким именно компаниям и физлицам вынесены предостережения, руководитель пресс-службы Людмила Нефедова не сообщила. Были ли при этом проведены соответствующие лингвистические экспертизы, не уточняется.

"Организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - заявили в прокуратуре. По данным пресс-службы Роскомнадзора, соцсети уже приступили к удалению ряда контента.

Ранее, российское внешнеполитическое ведомство вручило ноту протеста представителю американского посольства в столице РФ в связи с распространением ложной, по мнению Москвы, информации о протестных акциях в России.

Дипмиссия США: Вашингтон поддерживает право на мирные протесты

Американская дипмиссия в Москве 23 января, в частности, отмечала, что следит "за сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". "США поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений. Меры российских властей направлены на подавление этих прав", - указывалась в заявлении посольства.

Рекордное число задержаний в современной истории России

Ранее, 27 января, брата Алексея Навального - Олега - и соратницу оппозиционера - Любовь Соболь - задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам.

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 28 января были задержаны более 4000 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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