В суды Москвы за неделю после акции 23 января поступили 1608 административных дел

В московские суды за неделю поступили 1608 дел об административных правонарушениях, возбужденных в связи несанкционированными властями акциями в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в Московском городском суде.

При этом 41 из них заведено по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, еще 1567 - по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга.

Административные аресты назначены в отношении 154 человек. Сроки арестов составляют от 7 до 15 суток. В отношении 354 человек назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 250 тысяч рублей.

Кроме того, 29 января стало известно, что член Совета депутатов района Зюзино Константин Янкаускас задержан, об этом он сам сообщил в Twitter. По данным портала "ОВД-Инфо" задержание связано с уголовным делом о нарушении санитарных и эпидемиологических норм.

Арестована глава штаба Навального в Санкт-Петербурге

Привлеченные к ответственности есть и в других регионах. Так, в Краснодарском крае ряд лиц сочли виновными в организации несанкционированных акций, мелком хулиганстве, а также в нарушении действующего в регионе санитарно-эпидемиологического режима.

Всего, как передало агентство "Интерфакс", на Кубани оштрафованы 33 человека на общую сумму 325 500 рублей, еще 47 человек приговорены к административному аресту от 5 до 10 суток. Один человек привлечен к обязательным работам.

В Санкт-Петербурге арестованы два активиста за призывы принять участие в митинге 23 января, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Кроме того, Дзержинский районный суд Северной столицы назначил 10 суток административного ареста главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального Ирине Фатьяновой, уведомили в штабе.

Рекордное число задержаний в современной истории России

Ранее, 27 января, брата Алексея Навального - Олега - и соратницу оппозиционера - Любовь Соболь - задержали на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов была задержана и участница Pussy Riot Мария Алехина. Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам.

В России по итогам массовых протестов против ареста Алексея Навального по состоянию на 29 января были задержаны более 4000 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время протестных мероприятий в современной истории России. 23 января они прошли более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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