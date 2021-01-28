Защита Алексея Навального обжалует в ЕСПЧ его арест

Защита известного российского оппозиционера Алексея Навального продолжит добиваться освобождения политика, который был задержан российскими властями сразу по возвращении на родину из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". "Пойдем и в кассацию, и в ЕСПЧ, везде пойдем", - сказал адвокат Навального Вадим Кобзев в интервью "Интерфакс" в четверг, 28 января.

Ранее Мособлсуд признал законным заключение Навального под стражу до 15 февраля. Сам Навальный, участвовавший в заседании суда по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина", заявил, что не удивлен этим решением. "Мне еще до суда все было понятно", - сказал он, отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему решение апелляционной инстанции. "В этом и была задача: не просто беззаконие (беззаконие - это вещь, привычная в России) - это демонстративное беззаконие для того, чтобы запугать и меня, и всех остальных. Это демонстративное беззаконие, которое творят даже не судьи, потому что судьи здесь просто послушные рабы. А творят те люди, которые обокрали нашу страну, и обкрадывают 20 лет. И они хотят заткнуть рот всем таким, как я. Не только мне - в моем лице огромному количеству людей", - подчеркнул политик.

По словам адвоката Ольги Михайловой, "особых надежд на освобождение Навального никто не питал". При этом Михайлова надеется, что Европейский суд встанет на их сторону, так как считает, что в отношении ее подзащитного был нарушен целый ряд статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

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