Україні потрібно 17 млрд доларів на відновлення у 2023 році

Ці гроші необхідні для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 28 січня.

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Наразі повітряна тривога оголошена у Луганській області та в Криму.

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В декількох регіонах України оголошена повітряна тривога. Загроза удару з повітря наразі є у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Луганській областях та в Криму.

++09:00++

Ювенальні прокурори: 459 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 28 січня 2023 року понад 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 459 дітей загинули та понад 917 зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Найбільше постраждалих дітей у Донецькій області - 441, Харківській - 270, Київській - 123, Херсонській - 85, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 63.

Наведені цифри не остаточні, триває робота зі встановлення фактів в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, наголошується у повідомленні ОГПУ в Telegram.

++08:40++

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що її країна відправить танки Leopard Україні "до весни", після оцінки їхнього технічного стану. Про це повідомляє іспанська державна телерадіокомпанія RTVE.

Роблес пояснила, що країна збирається передати танки Leopard 2 A4, які зараз не використовуються і зберігаються на базі в Сарагосі, проте не вказала, про яку кількість йдеться.

"Ми збираємося провести необхідний ремонт. Підхід союзників полягає в тому, що це буде навесні (передача танків – Ред.). До цього фізична присутність Leopard не буде потрібною, і ми збираємося використати цей час для тренувань" - сказала вона, наголосивши, що йдеться не лише про передачу машин, але й навчання екіпажів і технічне обслуговування. Роблес додала, що Німеччина надіслала Іспанії листа з проханням про співпрацю у підготовці екіпажів.

Іспанія має загалом 108 танків Leopard 2A4, всі вони були придбані у Німеччині вживаними в 1995 році. В Сарагосі знаходяться 53 танки цієї моделі. Минулого літа Роблес казала, що вони перебувають в "абсолютно занедбаному стані" та не придатні до використання.

++08:15++

Російські війська готуються до нового масштабного наступу в Україні до річниці повномасштабного вторгнення - 24 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, у росіян "є завдання", яке полягає у тому, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, за словами секретаря РНБО, російські підрозділи вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізькому напрямі.

++07:40++

За минулу добу війська РФ завдали 10 ракетних ударів, один з яких - по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Також вони завдали 26 авіаційних ударів та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктів у Очакові. Є поранені та загиблі серед мирних жителів, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

"Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках – обороняється", - йдеться у зведенні.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження військових, озброєння і техніки РФ та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. За добу українські військові знищили російський літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу "Суперкам", зазначають у генштабі ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, дві позиції ППО військ РФ та п'ять районів їхнього зосередження, йдеться у повідомленні.

++07:10++

У 2023 році Україні потрібно профінансувати дефіцит бюджету в розмірі близько 38 мільярдів доларів. Ще 17 мільярдів доларів цього року необхідно для швидкого відновлення енергетики, гуманітарного розмінування, відбудови житла, критичної та соціальної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду напередодні.

Він зазначив, що Україна збирає ключових фінансових донорів у форматі "фінансового Рамштайну", аби вся підтримка була системною, ефективною та прозорою.

"Водночас ми продовжуємо розробку довгострокової стратегії відновлення. Долучаємо до неї партнерів. Очікуємо, що одну з ключових ролей у цій стратегії буде відігравати Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). ОЕСР була створена після Другої світової війни й допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Він підкреслив, що Кабімн подав до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволить створити Офіс ОЕСР в Україні. Заявку про вступ в організацію Україна подала влітку 2022 року.