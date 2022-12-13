На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 13 декабря (время московское).

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве ВС и МИД. Об этом передало агентство БелТА. Командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси стал Андрей Лукьянович. Ранее он занимал должность заместителя командующего ВВС и войсками ПВО - начальника авиации. Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до этого работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Занимавший должность главы МИД Беларуси Владимир Макей внезапно скончался на 65-м году жизни 26 ноября.

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Анналена Бербок Фото: Xander Heinl/photothek/picture alliance

ФРГ выделит Украине дополнительно 50 млн евро для поддержки страны в зимний период. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в Париже, где проходит международная конференция "Солидарность с украинским народом". При этом министр подчеркнула, что украинцы нуждаются в электрогенераторах и другой технике, которая поможет пережить зиму. “Только деньги не спасут от морозов… поэтому техническая помощь так важна”, - добавила она.

Лондон объявил о новом санкционном пакете в отношении РФ

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Великобритания объявила о новом "пакете из 16 санкций" в отношении РФ и Ирана. Ограничительные меры направлены против 12 представителей командования ВС РФ, а также против иранских бизнесменов и чиновников, участвующих в производстве и/или поставках беспилотников Москве. В правительстве Великобритании указали, что под санкции подпал, в частности, генерал-майор Роберт Баранов, по данным Bellingcat, возглавлявший главный вычислительный центр (ГВЦ) вооруженных сил РФ, сотрудники которого наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

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Указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях", - отметил Песков.

США дополнительно выделят 42 млн долларов на энергобезопасность Молдовы

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США дополнительно выделят Молдове 42 млн долларов (39 млн евро). Об этом сообщил американский посол в Молдове Кент Логсдон на мероприятии, посвященном расширению помощи Агентства США по международному развитию (USAID) для укрепления молдавской энергобезопасности. Слова дипломата привел портал NewsMaker.

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Минимум до завершения этого отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть в поставках электроэнергии из стран ЕС объемом до 2 гигаватт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже. По словам Зеленского, необходимо соответствующее решение ENTSO-E - европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. "Такая поддержка может оцениваться примерно в 800 млн евро в текущих ценах", - подчеркнул украинский лидер. "Конечно, это очень большая сумма, но она меньше, чем стоимость потенциального блэкаута", - сказал Зеленский по видеосвязи. По словам политика, Украине необходимы трансформаторы, оборудование для ремонта поврежденных высоковольтных линий электропередачи, а также генераторы и газовые турбины. "Из-за разрушения наших электростанций в результате террористических атак нам придется использовать больше газа этой зимой, чем ожидалось", - добавил украинский лидер.

Хроника событий 13 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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