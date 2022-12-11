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Оккупированный МелитопольФото: Sergei Cherkes/DW
ПолитикаУкраина

Украина: В Мелитополе убито и ранено 200 российских военных

Сергей Ромашенко
42 мин. назад

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что взрывы и пожары произошли в местах сбора российских солдат. Оккупационные власти в свою очередь утверждают, что удару подверглась база отдыха с мирными гражданами.

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В результате взрывов и пожаров в оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области Украины убито и ранено до 200 российских военнослужащих, сообщил в субботу, 10 декабря, украинский мэр города Иван Федоров. По его словам, пожары произошли на базах российских войск в различных районах города. Об их причине Федоров говорит лишь намеками. Сам он не находится в Мелитополе и не ссылается ни на какие источники. По словам мэра, раненых россиян так много, что для их перевозки пришлось привлечь машины скорой помощи из аннексированного Крыма.

Официальных заявлений украинского Генштаба об ударах по Мелитополю пока не было. Между тем назначенный Россией "глава" аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил удар по Мелитополю. По его словам, обстрелу подверглась база отдыха, "где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы". Он сообщил о двух погибших и десяти пострадавших, база отдыха полностью разрушена. Украинские СМИ, комментируя это утверждение, пишут, что российское командование нередко использует базы отдыха и гостиницы на оккупированных территориях для размещения своих военнослажащих.

В свою очередь представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что базу отдыха "Привал охотника" в Мелитополе обстреляли из ракетных комплексов HIMARS. Две украинские ракеты удалось сбить, остальные достигли цели, цитирует РИА Новости заявление Рогова.

Мелитополь находится в нескольких десятках километров от линии фронта.

7 декабря стало известно, что на назначенного Россией "замглавы" Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Издание Baza, ссылаясь на органы следствия, сообщило, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда дома, где живет Волык. От взрыва в доме вылетели оконные стекла вплоть до девятого этажа. По предварительным данным, мощность взрывчатки составляла 2,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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