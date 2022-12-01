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Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо БайденФото: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаСША

Макрон: Франция и США должны вновь стать братьями по оружию

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Президент Франции находится в США с государственным визитом. Он призвал США вновь стать товарищами по оружию на фоне российской агрессии в Украине и многочисленных других кризисов.

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Президенты США Джо Байден и Эмманюэль Макрон высоко оценили уровень отношений между их странами, несмотря на конфликт в сфере торговли. Байден в четверг, 1 декабря, принял Макрона, прибывшего в США с многодневным государственным визитом, в Белом доме с воинскими почестями. Он высоко оценил "прочность, силу и живучесть замечательной дружбы между Францией и Соединенными Штатами Америки".

"Франция - наш самый старый союзник, наш стойкий партнер на службе свободы", - подчеркнул Джо Байден. Макрон тоже высоко оценил тесные отношения между Францией и США, призвав укреплять их и далее. "На фоне российской агрессии против Украины и многочисленных кризисов, затрагивающих наши страны и общества, мы должны вновь стать братьями по оружию", - сказал французский президент.

В центре переговоров - Украина, Китай и борьба с глобальным потеплением

Главными темами переговоров Байдена и Макрона станут война России против Украины, отношения с Китаем, конфликт вокруг субсидий на американские продукты в борьбе с глобальным потеплением. Накануне Эмманюэль Макрон, выступая с речью в Конгрессе США, назвал эти субсидии "суперагрессивными" по отношению к французским предприятиям и предупредил, что они способны вызвать раскол между странами Запада.

Конфликт связан с принятым в США в августе многомиллиардным климатическим и социальным пакетом, известным под названием Закон о снижении инфляции (IRA). Он предусматривает выделение 370 млрд долларов на защиту климата и энергетическую безопасность. В числе прочего законом предусмотрены субсидии на  электромобили, аккумуляторные батареи и проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Эти меры вызвали в ЕС резкую критику. В Евросоюзе опасаются негативных последствий для европейских компаний.

Касаясь войны в Украине, Эмманюэль Макрон заявил в интервью телекомпании АВС, обнародованном накануне, о намерении в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил мнение, что переговоры о прекращении войны в Украине все еще возможны. "Мои убеждения и прагматический образ действий заключаются в том, что с политическим руководителем страны необходимо разговаривать", - указал президент Франции.

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