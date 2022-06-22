Путин - самый непопулярный в мире лидер

Российский президент Владимир Путин оказался в 2022 году самым непопулярным в мире политиком. Как следует из результатов социологического исследования американской организацииPew Research Center, опубликованные в среду, 22 июня, его действия поддерживают лишь 9 процентов опрошенных в 18 странах, где проходил опрос. 90 процентов выступили с осуждением его политики - это максимальный показатель за все 20 лет проведения подобных опросов.

При этом рейтинг Путина в мире не всегда было столь плохим, хоть и стабильно снижался в последние годы, отмечает Pew Research Center. В Германии его деятельность по-прежнему одобряют 14 процентов респондентов. А среди немецкой молодежи этот показатель еще выше - 22 процента.

Путина поддерживают сторонники правых взглядов

Отношение европейцев к Путину напрямую связано с их политическими взглядами, констатируют исследователи. Те, кто поддерживают правые популистские партии в своей стране, с большей вероятностью будут уверены в правильности действий Путина. Например, среди греков, которые положительно относятся к партии "Греческое решение", 55 процентов высоко оценивают политику Путина.

"Аналогичные закономерности можно наблюдать среди сторонников правых популистских партий в Германии, Великобритании, Франции и Швеции", - пишут аналитики, подчеркивая, что среди сторонников правых движений в Европе рейтинг Путина при этом обвалился более резко, чем среди их политических противников.

Изменилось и отношение респондентов к России в целом. В среднем в 18 странах 85 процентов опрошенных выражают негативное мнение о стране, большинство говорят, что относятся к России "очень негативно". Сильней всего отношение к России ухудшилось в Италии, Греции и Польше. В этих странах оно снизилось более чем на 30 процентных пунктов с момента последнего опроса. В Германии к России хорошо относятся 16 процентов респондентов.

Уровень доверия к президенту США Байдену также снижается

Уровень доверия немцев к президенту США Джо Байдену в 2022 году заметно снизился - до 64 процентов по сравнению 78 процентами годом ранее. В других европейских странах этот показатель также упал, хотя деятельность американского президента по-прежнему одобряют большинство респондентов.

В Великобритании уровень одобрения Байдена снизился до 56 процентов, во Франции - до 53, а в Испании - до 56 процентов, пишут исследователи. Несмотря на это падение, в среднем уровень одобрения политики Байдена среди жителей опрошенных стран составляет 60 процентов. Выше всего он в Польше - 82 процента, самый низкий показатель в Греции - 41 процент.

При этом Байден по этому показателю практически везде опережает своего предшественника Дональда Трампа. Единственная страна, где рейтинг Байдена оказался ниже, чем у Трампа, - это Израиль: 60 против 71 процента.

Авторы доклада пишут, что исследование не включало в себя вопросы, напрямую измеряющие мнения о том, как Байден и США справляются с российским вторжением в Украину. Одной из причин падения рейтинга Pew Research Center называет вывод американских войск из Афганистана. Большинство опрошенных поддержали это решение, но отметили, что оно было плохо реализовано.

Высокие рейтинги Байдена в 2021 году можно отчасти объяснить реакцией людей на уход Трампа из Белого дома, говорится в докладе. "На второй год своего президентства Байден остается популярным, но первоначальный энтузиазм по поводу его президентства отчасти угас", - констатируют исследователи.

Рейтинги европейских лидеров

Рейтинг Байдена совпадает с одобрением в мире двух европейских лидеров, включенных в опрос: президента Франции Эмманюэля Макрона (в среднем ему доверяют 62 процента опрошенных) и канцлера Германии Олафа Шольца (59 процентов).

Политику Шольца (Olaf Scholz) при этом одобряют меньше людей, чем деятельность его предшественницы Ангелы Меркель (Angela Merkel). Отчасти это связано с тем, что некоторые респонденты не знакомы с новым немецким лидером, объясняют авторы исследования.

Лучше всего к Шольцу относятся в Швеции - 81 процент, Нидерландах - 76 процентов и Великобритании - 65 процентов. Хуже всего - в Израиле (38 процентов) и Греции (39 процентов).

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