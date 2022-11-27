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Фото: picture-alliance/ dpa Themendienst
ПолитикаШвеция

Задержанные в Швеции шпионы имели в РФ "интересных соседей"

Сергей Ромашенко
24 мин. назад

У предполагаемых шпионов-супругов была в Москве квартира в одном доме с сотрудниками ГРУ, утверждает основатель Bellingcat. Имя одного из этих сотрудников связывают с отравлением Сергея Скрипаля.

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Основатель расследовательского издания Bellingcat Эллиот Хиггинс сообщил, что журналист-расследователь Христо Грозев обнаружил "интересных соседей в Москве" у супружеской пары, задержанной недавно в Швеции по подозрению в шпионаже.

По данным центра "Досье" и шведского издания Expressen, задержанные - 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова. Как сообщил Хиггинс, супруги и члены их семьи с 1999 года являются собственниками московской квартиры на улице Зорге, 36. Жили ли они когда-то в этой квартире или нет, неизвестно - вскоре после ее приобретения супружеская пара переехала в Швецию.

Bellingcat: Соседи - отравители из ГРУ

Одна из квартир в этом доме зарегистрирована на сотрудника военной разведки ГРУ Дениса Сергеева, которого подозревают в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Известно также, что Сергеев, путешествовавший с паспортом на имя Сергея Федотова, в 2015 году участвовал в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева нервно-паралитическим веществом.

В этом же доме есть квартира и у генерал-майора Андрея Аверьянова - главы войсковой части 29155 ГРУ. Эта часть известна как 161-й учебный центр, в котором сотрудники ГРУ проходят боевую подготовку. По адресу улица Зорге, 36 также зарегистрированы генерал-майор ГРУ Андрей Ильиченко, известный "операциями по дезинформации", и другие служащие войсковой части 29155.

Наконец, в квартире на Зорге, 36 зарегистрирована дочь задержанных в Швеции предполагаемых шпионов, которая работает в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.

Задержание предполагаемых российских шпионов в Швеции

Эллиот Хиггинс со ссылкой на документы шведских властей сообщил, что задержанный в Швеции россиянин подозревается в шпионской деятельности против США с 2013 года и против Швеции с 2014 года. Все это время задержанный и его супруга вели в Швеции бизнес по продаже промышленных технологий. Кроме того, имя россиянина фигурировало в списках советских дипломатов, которых в период с 1974 по 1983 год отстранили от работы за шпионаж.

23 ноября стало известно, что полиция Швеции задержала в пригороде Стокгольма двух граждан России по подозрению в шпионаже. Во время операции полиция использовала два вертолета. По сведениям газеты Aftonbladet, задержанные - эмигранты из России. Супружеская пара приехала в Швецию в конце 1990-х. Издание сообщает, что мужчина мог заниматься шпионажем последние 10 лет, а жена оказывала ему помощь.

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