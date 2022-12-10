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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: Andrei Pungovschi/AFP/Getty Images
ПолитикаРоссия

Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну с НАТО

Сергей Ромашенко
12 мин. назад

Генсек НАТО опасается, что военные действия в Украине могут выйти из-под контроля. Эта война может перерасти в полномасштабную войну между НАТО и Россией, предупредил он.

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Развязанная Россиейвойна в Украине может перерасти в конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом,опасается генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Война в Украине ужасна. Она также может превратиться в полномасштабную войну, которая перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого", - заявил Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK, обнародованном в пятницу, 9 декабря.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, по его мнению, может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.

Ранее в интервью газете The New York Times Йенс Столтенберг говорил, что он "понимает" тех на Западе, кто "устал" от поддержки Украины и недоволен высокими ценами на продовольствие и энергоносители. В то же время он подчеркнул, что Западу придется "заплатить гораздо более высокую цену", если Путин победит в Украине и поставит под угрозу свободу и мир в западных странах.

Угроза разрастания войны

Разговоры об угрозе войны между НАТО и РФ не прекращаются с начала войны в Украине. Из-за этой угрозы государства Запада отказались удовлетворять просьбу Киева закрыть небо над Украиной и ограничили поставки вооружений этой стране. Российские официальные лица часто утверждают, что НАТО по сути участвует в этой войне на стороне Украины.

В середине ноября опасения по поводу угрозы войны между НАТО и РФ усилились после падения в Польше ракеты, в результате чего погибли два человека. Сначала появились сообщения, что ракета была выпущена Россией, но позднее на Западе признали, что это была ракета украинских ПВО.

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