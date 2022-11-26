Скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни, сообщила БелТА.

На 65-м году жизни умер министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю. Большая потеря для всех нас", - цитирует агентство слова Глаза. О причинах смерти не сообщается.

Владимир Макей родился в 1958 году, окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, а также Дипломатическую академию МИД Австрии. В 2000-2008 годах занимал пост помощника президента Беларуси, в 2008-2012 годах - главы администрации президента Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Макей возглавлял с 20 августа 2012 года.

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