Премьер: В Украине - самое большое минное поле в мире

На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 8 января (время московское).

"ВоенТВ" подтвердил прибытие в Беларусь эшелона техники и военнослужащих из РФ

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Еще один эшелон с военнослужащими и военной техникой из РФ, входящими в состав региональной группировки войск, прибыл в Республику Беларусь. Это подтвердила белорусская гостелекомпания "ВоенТВ". "Прибыла техника управления сил. Добирались мы двое суток", - заявил начальник связи российской дивизии Вадим Чернышов. "Прибыли для проведения совместных действий. При нагнетании какой-то угрозы будем выполнять совместно… любые задачи по предназначению", - добавил он.

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Россия, как ожидается, может развернуть производство собственных дронов-камикадзе в Тольятти в Самарской области. Об этом со ссылкой на украинскую разведку заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона. "Один из городов - это Тольятти… есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они (власти РФ. - Ред.) могут для себя отрабатывать", - отметил Данилов. Как передавала 19 ноября 2022 года газета The Washington Post, после нескольких недель обстрела украинских городов беспилотниками иранского производства Москва негласно достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен БПЛА на территории РФ. Российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, Москва быстро продвигается вперед к получению разработок и ключевых компонентов для начала производства в течение нескольких месяцев, сообщили источники.

Губернатор Курской области возмутился отдыхом депутата в Мексике

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Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт возмутился "видеоприветом", который прислал из Мексики депутат курской областной думы Максим Васильев. Соответствующую запись Старовойт оставил в Telegram. В интернет попало видео, на котором отдыхающий в Мексике Васильев пьет коктейль и произносит поздравление с Новым годом на испанском языке. "Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более - народных избранников", - отметил Старовойт. "Надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы", - добавил он. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предположил, что после новогодних праздников "ряды курских депутатов поредеют".

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В результате войны РФ в Украине заминированы 250 тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "На текущий момент это - самое большое минное поле в мире", - передала слова Шмыгаля южнокорейская газета The Korea Times. "Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные проблемы для сельского хозяйства, которое является одной из основных отраслей" Украины, отметил премьер. Размер заминированной территории превышает не только площадь всего Корейского полуострова (около 221 000 квадратных километров), но и Лаоса, Румынии (каждая - около 238 000 квадратных километров) и Великобритании (около 244 000 квадратных километров), пишет газета The Korea Times.

Хроника событий 8 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 января 14.00 - 23.59 >>>

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