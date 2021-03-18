Коронавирус: в США готовятся сделать 100-миллионную прививку

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена более чем у 122,3 млн жителей планеты. 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 98,5 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 19 марта (время московское).

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В США количество сделанных прививок от коронавируса достигнет 100 млн в пятницу, 19 марта. Об этом заявил президент Джо Байден, подчеркнув, что к этой цели удалось прийти не за 100 дней его президентства, как планировалось, а всего за 58. Теперь Вашингтон готов предоставить "ограниченное число доз вакцин" и соседям - Канаде и Мексике, заявили в Белом доме.

С начала пандемии в США было выявлено почти 30,4 млн заражений. Более полумиллиона пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. С января 2021 года, однако, число новых суточных заражений в стране начало снижаться. Эксперты связывают это с активной кампанией вакцинации населения.

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Из-за актуальной эпидемиологической ситуации Бавария откладывает запланированное на понедельник, 22 марта, ослабление карантинных ограничений. Изначально планировалось, что в этот день в федеральной земле смогут возобновить работу театры, кинотеатры и концертные залы, а также кафе, обслуживающие посетителей на улице. "Из-за вызывающего беспокойство роста числа новых заражений по всей федеральной земле не может быть речи о стабильной ситуации", - заявил официальный представитель Минздрава Баварии.

Ключевую роль в этом решении играет число новых заражений за семь дней в расчете на сто тысяч жителей. Ожидается, что в ближайшее время этот показатель в Баварии перешагнет отметку в 100 заражений.

О намерении воздержаться от запланированных послаблений заявили также власти федеральных земель Рейнланд-Пфальц, Гессен и Мекленбург - Передняя Померания.

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Франция намерена с пятницы, 19 марта, возобновить применение препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Основанием для этого власти считают рекомендацию европейского регулятора лекарственных средств EMA, в которой говорится, что британско-шведская вакцина не только высокоэффективна, но и безопасна, указал премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 17 марта >>>

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