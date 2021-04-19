Коронавирус: Израиль закупит миллионы доз вакцины BioNTech/Pfizer

Страны мира продолжают бороться с пандемией COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 142 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 20 апреля (время московское).



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Госдепартамент США заявил, что не рекомендует своим гражданам путешествовать примерно в 80% стран и предупредил, что американцы должны пересмотреть все свои планы на поездки за границу из-за рисков COVID-19. В связи с пандемией Вашингтон выпустил общее предупреждение об опасности поездок за рубеж в целом в марте 2020 года. Оно было снято в августе, когда власти США снова начали выпускать индивидуальные рекомендации для разных стран мира.

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Граффити в Глазго

Великобритания создаст международную группу экспертов, чтобы повысить готовность мира к следующей пандемии и ускорить разработку вакцин против будущих болезней, когда они появятся. "Партнерство по обеспечению готовности к пандемии" представит отчет на саммите G7 под председательством Великобритании в июне и проконсультирует правительства, как достичь цели британского премьер-министра Бориса Джонсона по разработке вакцин против будущих болезней в течение 100 дней.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о заключении сделки на закупку миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer до конца 2022 года. Он заявил, что новые вакцины предназначены для защиты от различных вариантов коронавируса и что правительство надеется подписать аналогичный договор о закупке вакцины Moderna. Израильские СМИ передают, что власти страны уже заключили сделку и с Moderna, хотя официальные лица не смогли немедленно подтвердить эту информацию.

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Президент США Джо Байден объявил, что все американцы в возрасте от 16 лет имеют право сделать прививку от коронавируса. Это означает отмену ограничений для вакцинации по возрасту, состоянию здоровья и другим категориям. Ранее Вашингтон планировал сделать вакцинацию доступной для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая. Однако в начале апреля Байден перенес это событие на 19 апреля.





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Великобритания ужесточит правила въезда из-за индийской мутации коронавируса В1617. С 23 апреля прибывающие из Индии должны будут пройти самоизоляцию в отеле за свой счет, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В королевстве выявлено 103 случая заражения этим вариантом вируса, большинство из них связаны с международными поездками, отметил он. В настоящее время устанавливается, является ли эта мутация более заразной или смертоносной и защищают ли от нее имеющиеся вакцины.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 апреля >>>

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