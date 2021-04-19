 Коронавирус: Израиль закупит миллионы доз вакцины BioNTech/Pfizer | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: Израиль закупит миллионы доз вакцины BioNTech/Pfizer

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 142 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 20 апреля.

Вакцинация в Тель-Авиве

Вакцинация в Тель-Авиве

Страны мира продолжают бороться с пандемией COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 142 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 20 апреля (время московское).

++04.00++

Госдепартамент США заявил, что не рекомендует своим гражданам путешествовать примерно в 80% стран и предупредил, что американцы должны пересмотреть все свои планы на поездки за границу из-за рисков COVID-19. В связи с пандемией Вашингтон выпустил общее предупреждение об опасности поездок за рубеж в целом в марте 2020 года. Оно было снято в августе, когда власти США снова начали выпускать индивидуальные рекомендации для разных стран мира.

++02.50++

Граффити в Глазго

Граффити в Глазго

Великобритания создаст международную группу экспертов, чтобы повысить готовность мира к следующей пандемии и ускорить разработку вакцин против будущих болезней, когда они появятся. "Партнерство по обеспечению готовности к пандемии" представит отчет на саммите G7 под председательством Великобритании в июне и проконсультирует правительства, как достичь цели британского премьер-министра Бориса Джонсона по разработке вакцин против будущих болезней в течение 100 дней.

++01.45++

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о заключении сделки на закупку миллионов доз вакцины BioNTech/Pfizer до конца 2022 года. Он заявил, что новые вакцины предназначены для защиты от различных вариантов коронавируса и что правительство надеется подписать аналогичный договор о закупке вакцины Moderna. Израильские СМИ передают, что власти страны уже заключили сделку и с Moderna, хотя официальные лица не смогли немедленно подтвердить эту информацию.

++00.40++

Президент США Джо Байден объявил, что все американцы в возрасте от 16 лет имеют право сделать прививку от коронавируса. Это означает отмену ограничений для вакцинации по возрасту, состоянию здоровья и другим категориям. Ранее Вашингтон планировал сделать вакцинацию доступной для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая. Однако в начале апреля Байден перенес это событие на 19 апреля. 

++00.00++

Великобритания ужесточит правила въезда из-за индийской мутации коронавируса В1617. С 23 апреля прибывающие из Индии должны будут пройти самоизоляцию в отеле за свой счет, заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В королевстве выявлено 103 случая заражения этим вариантом вируса, большинство из них связаны с международными поездками, отметил он. В настоящее время устанавливается, является ли эта мутация более заразной или смертоносной и защищают ли от нее имеющиеся вакцины.  

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 19 апреля >>>

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 25:58

Чем может быть так опасна вакцина, или Почему многие турки боятся прививаться. Европа в фокусе

Контекст

Фактчек: насколько эффективен "Спутник V"?

Первая российская вакцина от коронавируса зарегистрирована более чем в 60 странах мира, сейчас ее проверяют в Евросоюзе. Что говорят о "Спутнике V" его критики и как им отвечают разработчики - у DW.  

На шопинг - только с тестом на коронавирус. Как это работает в ФРГ

Магазины и парикмахерские во многих городах Германии снова открыты, но клиенты не торопятся туда из-за необходимости делать тест на коронавирус. Успешна ли такая модель?  

Препарат от астмы может стать прорывом в лечении COVID-19

Стероид будесонид, используемый в ингаляторах для астматиков, помогает при лечении COVID-19, считают оксфордские ученые. Пациенты, принимающие его на ранней стадии, реже попадали в больницу и быстрее выздоравливали.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как европейцы будут проверять "Спутник V" (09.04.2021)  

Вечеринка во время коронавируса: насколько опасен голландский эксперимент? (08.04.2021)  

Наперегонки с пандемией: поможет ли Франции ускоренная вакцинация (19.04.2021)  

Также по теме

Coronavirus Flensburg | Schild zur Maskenpflicht in Fußgängerzone

Коронавирус: пандемия в Германии унесла жизни более 80 тысяч человек 19.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 142 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями 19 апреля

Deutschland Coronavirus - Lockdown

Коронавирус: в Германии призывают ввести последний жесткий локдаун 18.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 141 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 18 апреля.

Türkei Tourismus l Urlaub - Resort

COVID-19: Росавиация создала штаб для вывоза россиян из Турции 17.04.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 140 млн человек во всем мире, свыше 3 млн скончались. Выздоровели более 119 млн пациентов. DW следит за событиями 17 апреля.

Реклама

Самые читаемые

В ДТП с электромобилем Tesla в режиме автопилота погибли два человека  

Три слова в немецком, которые скоро выучат все  

Надежды вместо санкций: ЕС обсудил здоровье Навального и войска РФ у границ Украины  

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW