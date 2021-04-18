Коронавирус: пандемия в Германии унесла жизни более 80 тысяч человек

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 142 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 120 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 19 апреля (время московское).

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Австралия и Новая Зеландия возобновили туристическое авиасообщение без обязательного карантина по прибытии. Граждане других стран, прибывающие в эти государства, по-прежнему должны провести 14 дней в режиме самоизоляции. Австралия, где проживают более полумиллиона уроженцев Новой Зеландии, закрыла границы для иностранцев в конце марта 2020 года. Власти обеих стран не исключили расширение безкарантинного режима на другие государства Тихоокеанского региона, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

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Суточный прирост заражений в Германии составил 11 437 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа в стране скончались 92 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлены 3 153 699 случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов выросло до 80 006. Выздоровели свыше 2,78 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране возрос до 165,3 случая на 100 тысяч жителей (днем ранее - 162,3).

Избыток нефти в хранилищах, скопившийся за пандемию, почти исчерпан

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Экономисты Citigroup и Международного энергетического агентства пришли к выводу, что избыток нефти в хранилищах, скопившийся с начала пандемии коронавируса, почти исчерпан. Об этом сообщило агентство Bloomberg, приведя слова аналитика Citigroup, занимающегося вопросами рынка сырья, Эда Морзе. "Коммерческие запасы в странах ОЭСР уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет", - отметил Морзе.

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Более половины взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Как сообщили Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), речь идет о примерно 130 млн жителей в возрасте старше 18 лет. Это - 50,4 процента от общего числа взрослых жителей страны. Около 84 млн привиты полностью (32,5 процента от общего числа взрослых). В день в стране от коронавируса вакцинируют более трех млн человек.

Греция продлила разрешение на въезд в страну 4 тыс. россиян в неделю

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Греция продлила на неделю разрешение на въезд в страну 4 тысяч россиян за семидневный период. Об этом сообщили в официальной "Газете правительства". Режим будет действовать с 06.00 по местному времени (совпадает с мск) 19 апреля до 06.00 26 апреля.

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В Турции зарегистрировано максимальное с начала пандемии число умерших с COVID-19 за сутки - 318. Общее количество погибших достигло таким образом 35 926. За минувшие 24 часа коронавирус выявлен у 55 802 человек, свидетельствуют данные на сайте министерства здравоохранения страны. Всего с начала пандемии количество заражений приближается к 4,3 млн. Как сообщили в турецком Минздраве, в стране активно распространяется британский вариант коронавируса, который считается более заразным.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 18 апреля >>>

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