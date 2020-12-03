ОПЕК+ осторожно наращивает объемы добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) осторожно меняет свой курс в сторону постепенно увеличения объемов добываемого природного топлива. В четверг, 1 апреля, министры энергетики стран ОПЕК+ на он-лайн конференции договорились увеличить объем добычи на 350 тыс баррелей (один баррель - 159 литров) в сутки в мае и июне. В июне прирост должен составить 450 тыс баррелей.

В начале встречи Саудовская Аравия выступала за сохранение ограничительной политики из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции и ее экономических последствиях, которые не поддаются расчету. ОПЕК+ нужно продолжать сохранять осторожность, несмотря на сегодняшнее решение о повышении добычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции после заседания. Он отметил, что механизм корректировки на объем до 500 тыс. Баррелей в сутки как вверх, так и вниз продолжает оставаться инструментом ОПЕК+.

После публикации сообщений о том, что страны ОПЕК+ решили постепенно наращивать добычу с мая, цена на нефть марки Brent начала снижаться. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляла 62,69 доллара за баррель.

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