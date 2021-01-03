Коронавирус: в Турции изобрели прибор для выявления ковида за десять секунд

Страны мира продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и начинают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 85 млн жителей планеты. Свыше 1,84 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 60,5 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 5 января (время московское).

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Главы правительств федеральных земель пришли к согласию о том, что жесткий локдаун в Германии стоит продлить до конца января. Об этом сообщают со ссылкой на источники издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Пока введенные с 16 декабря ограничения действуют до 10 января.

В то же время главы немецких регионов не достигли единства в вопросе закрытия школ и детских садов. 5 января они проведут очередной саммит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), где обсудят дальнейшие действия для борьбы с пандемией.

Турецкие ученые заявили об изобретении нового мгновенного теста на ковид

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Турецкие ученые из Национального исследовательского центра нанотехнологий Билькентского университета (UNAM) разработали прибор Diagnovir, позволяющий диагностировать коронавирус за десять секунд на основе образца слюны. Об этом сообщается на сайте центра. Эффективность устройства составляет 99%, уверяют разработчики.

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В штате Нью-Йорк обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса, которая первоначально была зафиксирована в Великобритании. Инфицирован пожилой мужчина, который, насколько известно, не путешествовал, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

В Англии введен жесткий локдаун, но футбольный сезон продолжится

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что в борьбе с коронавирусом наступает переломный момент. "Предстоящие недели будут самыми трудными. Но я убежден, что мы вступаем в последнюю фазу борьбы, потому что каждая прививка от ковида приближает нас к тому, чтобы перевернуть ситуацию в пользу британского народа", - заявил он в телеобращении к согражданам. Так Джонсон прокомментировал начало вакцинации британцев препаратом британско-шведской компании AstraZeneca наряду с вакциной немецкой BioNTech совместно с американской Pfizer.

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Несмотря на жесткие ограничения в Англии, сезон футбольной премьер-лиги продолжится. Для профессиональных спортсменов и их тренеров предусмотрены исключения в правилах, которые предположительно будут действовать до середины февраля.

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В Англии вводится тотальный локдаун для борьбы с распространением новой мутации коронавируса, объявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Местным жителям разрешается выходить из дома только для посещения врача, на работу или в магазин. Школы закрываются для очных занятий, а новый учебный семестр в вузах откладывается как минимум до середины февраля.

Хроника пандемии 4 января >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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