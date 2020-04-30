Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года

Пандемия заболевания COVID-19 нанесла ощутимый удар по рынку труда в Германии, где впервые с 2013 года зафиксирован рост безработицы. В декабре в стране насчитывалось 2 707 000 безработных, следует из данных Федерального агентства по труду, обнародованных во вторник, 5 января. Это на 8000 больше, чем в предыдущем месяце. А по сравнению с декабрем 2019-го количество безработных в Германии увеличилось на 480 000 человек.

Уровень безработицы в декабре 2020 года составил 5,9 процента, не изменившись по сравнению с ноябрем. Но в декабре 2019-го этот показатель был на один процентный пункт меньше, отметили в ведомстве.

Неполная занятость также значительно выросла. В декабре 2020-го такой формой занятости пользовались 3 534 000 человек, а годом ранее - на 363 000 меньше.

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