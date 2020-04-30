Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года

Пандемия заболевания COVID-19 нанесла ощутимый удар по рынку труда в Германии, где впервые с 2013 года зафиксирован рост безработицы. В декабре в стране насчитывалось 2 707 000 безработных, следует из данных Федерального агентства по труду, обнародованных во вторник, 5 января. Это на 8000 больше, чем в предыдущем месяце. А по сравнению с декабрем 2019-го количество безработных в Германии увеличилось на 480 000 человек.
Уровень безработицы в декабре 2020 года составил 5,9 процента, не изменившись по сравнению с ноябрем. Но в декабре 2019-го этот показатель был на один процентный пункт меньше, отметили в ведомстве.
Неполная занятость также значительно выросла. В декабре 2020-го такой формой занятости пользовались 3 534 000 человек, а годом ранее - на 363 000 меньше.
Смотрите также:
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Будьте реалистом
Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Полный пакет
Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Придерживайтесь нормы
Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Место работы
Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Заявка по адресу
Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Знания - хорошо, опыт - лучше
На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Цифровые навыки
Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Думайте, что постите
Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.
-
Как улучшить поиск работы в Германии
Где искать работу
Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.
Автор: Татьяна Вайнман