 Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года | Новости из Германии о Германии | DW | 05.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Уровень безработицы в Германии вырос впервые с 2013 года

В декабре 2020 года в Германии было 2,7 млн безработных, а в декабре 2019-го - на 480 тысяч меньше, установило Федеральное агентство по труду. Число занятых не полный день выросло на 363 000 человек.

Очередь в отделении агентства по труду в Лейпциге

Отделение агентства по труду в Лейпциге

Пандемия заболевания COVID-19 нанесла ощутимый удар по рынку труда в Германии, где впервые с 2013 года зафиксирован рост безработицы. В декабре в стране насчитывалось 2 707 000 безработных, следует из данных Федерального агентства по труду, обнародованных во вторник, 5 января. Это на 8000 больше, чем в предыдущем месяце. А по сравнению с декабрем 2019-го количество безработных в Германии увеличилось на 480 000 человек.

Уровень безработицы в декабре 2020 года составил 5,9 процента, не изменившись по сравнению с ноябрем. Но в декабре 2019-го этот показатель был на один процентный пункт меньше, отметили в ведомстве.

Неполная занятость также значительно выросла. В декабре 2020-го такой формой занятости пользовались 3 534 000 человек, а годом ранее - на 363 000 меньше.

Смотрите также:

  • Как искать работу в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 26:06

Коронавирус вдохнул вторую жизнь в деревни. Европа в фокусе

Контекст

Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром?

Будет ли в Евросоюзе введен безусловный базовый доход? Как относятся к нему европейцы? В каких странах он уже существует и в каком размере? DW собрала несколько примеров.  

Дата-сайентисты и другие перспективные профессии в Германии

Где в Германии обучают особенно востребованным профессиям в сфере информационных технологий и других областях в цифровую эпоху.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Чего хочет Илон Маск и что ожидает сотрудников Tesla в Германии?  

Почему женщины зарабатывают меньше мужчин?  

Также по теме

Symbolbild Frau mit Zeitung

В Германии безработица выросла на 300 тысяч человек 30.04.2020

Уровень безработицы в Германии повысился до 5,8 процента. Более 10 млн трудящихся переведены на работу по сокращенным графикам, сообщило Федеральное агентство по труду.

Deutschland Agentur für Arbeit in Zwickau

Пособие по безработице в Германии: кто, сколько и как долго получает 21.07.2020

Из-за коронавируса наемные работники повсюду в мире теряют работу. В ФРГ они на такой случай застрахованы, но размер и длительность выплат зависят от трех ключевых факторов.

Deutschland, Bingen: Dem Handwerk geht der Nachwuchs aus

Какие квалифицированные специалисты будут нужны Баварии через 10 лет 13.05.2020

Один из самых экономически мощных немецких регионов - Бавария - теряет миллиарды евро из-за нехватки кадров. К 2030 году убытки только вырастут.

Реклама

Самые читаемые

Расследование: Лукашенко мог планировать политические убийства в Германии  

Коронавирус: в Турции изобрели прибор для выявления ковида за десять секунд  

В Чехии запустили продолжение "Северного потока - 2"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно