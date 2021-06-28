Коронавирус: Байден не будет присутствовать на Олимпиаде в Токио

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у более чем 182 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 166,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 29 июня (время московское).

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Выступающий в немецкой бундеслиги футбольный клуб "Арминия Билефельд" в результате пандемии коронавируса заработал за последние два сезона в общей сложности на 16,5 миллиона евро меньше, чем планировалось. Об этом было объявлено на годовом собрании клуба.

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Президент США Джозеф Байден не планирует посещать летние Олимпийские игры в Токио с 23 июля до 8 августа. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Так она ответила на вопрос одного из журналистов, спросившего, было ли получено приглашение правительства Японии. "Президент не планирует посещать Игры. Он, конечно, будет болеть за спортсменов", - сказала Псаки, отметив, что США направят обычную делегацию. "У нас будет делегация от Соединенных Штатов, как это исторически сложилось, но мы также продолжим передавать рекомендации и указания в области общественного здравоохранения, которые мы давали и ранее - о том, что поездки должны быть только по необходимости", подчеркнула она. Эксперты высказывают озабоченность в связи с проведением Игр в Токио на фоне низких темпов вакцинации в Японии, где от коронавируса пока полностью привиты всего лишь порядка 9 проц населения.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 июня >>>

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