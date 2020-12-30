 В РФ зафиксирован максимум смертей от коронавируса с начала пандемии | Новости из Германии о России | DW | 29.06.2021

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Россия

В РФ зафиксирован максимум смертей от коронавируса с начала пандемии

В России превышен декабрьский максимум смертей от коронавируса за сутки - за последние 24 часа в стране скончались 652 пациента. Самый большой процент случаев летального исхода - в Москве и Петербурге.

Грустный ангел в Петербурге - скульптура умершего от ковида Романа Шустрова памяти жертв коронавируса

"Грустный ангел" в Петербурге - скульптура умершего от ковида Романа Шустрова памяти жертв коронавируса

Число скончавшихся в России от последствий заражения коронавирусом достиг максимального значения за весь период пандемии - за последние сутки в стране умерли 652 пациента, сообщил оперативный штаб во вторник, 29 июня. До этого наибольшее число смертей было зафиксировано 24 декабря 2020 года - 635.

Суточный прирост новых случаев инфицирования составил 20 616.

В российской столице за минувшие 24 часа выявлено 6209 случаев заражения коронавирусом - это на 1037 меньше, чем накануне; скончался 121 москвич.

Наибольший прирост заболевших вслед за Москвой отмечен в Московской области (2 453 новых случая) и в Санкт-Петербурге (1 374). В Петербурге скончались 119 человек - это максимум для города за всю пандемию.

В общей сложности в России с начала распространения вируса SARS-CoV-2 зарегистрировано почти 5,5 млн случаев коронавирусной инфекции, более 134,5 тысячи летальных исходов и около 5 млн выздоровевших.

По данным  директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю дельта-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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    Автор: Дарья Брянцева


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