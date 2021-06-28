В РФ на фоне распространения дельта-варианта коронавируса растут показатели смертности

В России продолжается резкий рост числа случаев заражения дельта-вариантом коронавируса. Так, в Москве за последние сутки было зарегистрировано 124 смерти, сообщил операционный штаб в понедельник, 28 июня. Таким образом, в российской столице уже в шестой раз за июнь зафиксирован максимум смертности от COVID-19 за все время пандемии.

По данным оперштаба, коронавирусной инфекцией в Москве заразились за сутки 7246 жителей, это более чем на полтысячи (почти на 8%) больше, чем днем ранее. В течение последней недели суточная заболеваемость COVID-19 составляла в городе 6000-7000 случаев.

Вслед за Москвой наибольший прирост заболевших отмечен в Московской области (2722 новых случая) и Санкт-Петербурге (1335). Во втором по величине городе страны также зафиксированы максимальные за весь период пандемии 110 летальных исходов от коронавируса.

В целом по России суточный прирост новых случаев инфицирования составил 21 650, за минувшие 24 часа умерли 611 пациентов. Показатели заражения коронавирусом в Российской Федерации растут ежедневно начиная с 8 июня.

Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 90 процентов новых заражений были вызваны дельта-вариантом коронавируса, впервые обнаруженным в Индии.

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