Коронавирус: Германия обогнала Британию по числу привитых

В Германии, где кампания по вакцинации от коронавируса началась в конце декабря 2020 года, к субботе, 26 июня 2021 года, по данным Института имени Роберта Коха, 44,4 млн, или 53,3 процента жителей страны получили первую дозу вакцины. Как указал на своей странице в соцсети Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), таким образом, по количеству привитых Германия в абсолютных числах впервые обогнала Великобританию.

К 26 июня 2021 года первую дозу вакцины, по данным британского правительства, получили 44,08 млн жителей Соединенного Королевства (66,1 процент населения). Полностью вакцинированными в Великобритании считаются 32,244 млн человек (48,4 процента населения). Для сравнения: В Германии этот показатель составляет 28,9 млн человек, или 34,8 процента населения.

По статистике Института имени Роберта Коха, максимальная доля вакцинировавшихся первой дозой - в Бремене (60,8 процента населения федеральной земли). Кроме Саксонии, где первую прививку получили "лишь" 47,2 процента населения, все федеральные земли уже перешагнули в этой области 50-процентный рубеж. Наибольшая доля полностью привитых проживает в земле Саар (41,1 процента), наименьшая - в Бранденбурге (32,2 процента).

В настоящее время в Великобритании продолжает распространяться новый, более заразный по сравнению с известными ранее "дельта"-вариант коронавируса. Число инфицированных этой мутацией SARS-CoV-2 растет и в Германии.

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