Президент Бразилии Болсонару сменил шесть министров

Президент Бразилии Жаир Болсонару в понедельник, 29 марта, сообщил о масштабных перестановках в правительстве. Первыми объявили о своей отставке главы двух важнейших министерств: МИД и Минобороны. Министр иностранных дел Эрнесту Араужу покинул свой пост после того, как подвергся критике депутатов, не сумев обеспечить дополнительные поставки в страну вакцин от COVID-19. Внешнеполитическое ведомство крупнейшей страны Южной Америки возглавил дипломат Карлос Альберту Франку.

После главы МИД ушел в отставку министр обороны Фернанду Азеведу-и-Силва. Его сменил глава гражданской канцелярии президента Уолтер Брага Нетту. В свою очередь, гражданской канцелярией главы государства теперь будет руководить секретарь по делам правительства Луис Эдуарду Рамос, уступивший свой пост депутату нижней палаты Национального конгресса Флавии Арруде.

Бразильский министр юстиции и общественной безопасности Андре Мендонса сменил Жозе Леви Меллу на должности генерального прокурора. А самим Минюстом Бразилии отныне руководит представитель федеральной полиции Андерсон Густаву Торрес.

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