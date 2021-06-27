Коронавирус: В Москве начал действовать запрет на посещение кафе без QR-кода

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у более чем 181,8 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 166,3 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 28 июня (время московское).

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В Германии за минувшие сутки выявлено 219 новых случаев коронавирусной инфекции, восемь человек скончались от последствий заражения, сообщил Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в стране инфицированы 3 726 929 человек, число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 90 762.

Италия отменила обязательное ношение масок на улице

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Итальянцы в кафе

Италия отменила обязательное ношение масок на улице, а также последний региональный комендантский час, введенный ранее из-за коронавируса. Требование носить маски теперь распространяется только на закрытые помещения, также лишь на объекты с высокой посещаемостью на открытом воздухе. Комендантский час отменен с 00.00 до 05.00 утра в области Валле-д’Аоста. В целом Италия является одной из самых пострадавших от пандемии стран в мире: более 4,25 млн выявленных случаев инфицирования и более 127 000 смертей с подтвержденным диагнозом COVID-19. В последнее время число заразившихся и летальных исходов резко снизилось. Однако более заразный дельта-вариант вируса, по данным врачей, в настоящее время продолжает распространяться в стране.

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) ужесточает ограничения в связи с активным распространением дельта-варианта коронавируса. Президент Сирил Рамапоса объявил, что "все собрания - на улице и в помещении - запрещены". Кроме того, в стране запрещается продажа алкоголя. Данный режим будет действовать две недели. ЮАР - самая пострадавшая от коронавируса страна в Африке. С начала пандемии там выявлены более 1,9 млн случаев инфицирования, минимум 59 900 скончались с подтвержденным COVID-19. Только 27 июня было зарегистрировано 15 036 новых случаев заражения.

В Москве запрещено посещать кафе без QR-кода

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Вход в кафе в Москве (фото из архива)

В Москве вступил в силу указ мэра Сергея Собянина, запрещающий посещение кафе и ресторанов без QR-кода. Код могут получить те, кто в полном объеме прошел вакцинацию от коронавируса, не ранее, чем за полгода до момента визита в кафе перенес COVID-19 (факт заболевания должен быть зафиксирован медиками), или не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста. С QR-кодом клиенты могут находиться в заведениях без масок и перчаток. Для заказа на вынос он не требуется.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и несколько высокопоставленных британских военных ушли на самоизоляцию после того, как тест на COVID-19 начальника штаба обороны Ника Картера показал положительный результат, сообщает The Telegraph. По данным источников издания в министерстве, система тестирования и отслеживания контактов для предупреждения распространения коронавируса (NHS Test and Trace) предписала Уоллесу, а также главам командования военно-морского флота, королевских ВВС и стратегического командования оставаться дома. Начальник штаба обороны Картер ушел на 10-дневную самоизоляцию в конце прошлой недели, поскольку его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 27 июня >>>

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