Коронавирус: в России хотят запустить туры для вакцинации иностранцев

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 174 млн жителей планеты. Свыше 3,7 млн заболевших скончались, более 157 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 8 июня (время московское).

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что организация рассчитывает с июля запустить туры в РФ для вакцинации иностранцев. "К нам с февраля 2021 года поступают запросы на организацию туров для вакцинации из стран Европы, Юго-Восточной Азии. География самая разнообразная", - сказал Горин. По его словам, стоимость таких туров "варьируется от 500 до 2 тысяч долларов".

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков указал, что приезд из стран с высокой заболеваемостью будет невозможен. В свою очередь, глава совета Ассоциации "Мир без границ" Иван Введенский отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не включила российские вакцины в список рекомендованных, и "отсутствие такого признания имеет значение и для выездного туризма".

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 7 июня >>>

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