Російська армія завдала удару по Черкаській області

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 16 липня (час київський).

Київ готовий використати HIMARS проти військових цілей у Криму

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Україна може використати системи залпового вогню HIMARS та інші РСЗВ далекої дії проти об'єктів РФ у Криму, заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону в суботу. Скібіцький зазначив, що Кримський півострів став "просто хабом переміщення окупантів", а отже їхнє накопичення у вигляді військової техніки, боєприпасів та матеріалів можуть стати метою РСЗВ.

Крім того, за його словами, Чорноморський флот постійно використовується для ракетних атак проти України, "і це теж одна з цілей, які необхідно вражати задля безпеки" нашої країни.

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Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині: є жертви

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Мер Покровська Донецької області Руслан Требушкін повідомив про вибухи у місті. Пізніше він опублікував відео із наслідками обстрілів. Мер показав будинки з вибитими вікнами та пошкоджений автомобіль. За словами міського голови, внаслідок обстрілів є жертви та поранені серед мирного населення.

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У Черкаській області пролунали два вибухи в одному із сіл Чигиринської територіальної громади, повідомив голова адміністрації Ігор Табурець. "Ворог влучив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку і завдано шкоди нечисленному поголів'ю худоби", - написав Табурець у Telegram.

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За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР), суд арештував майно народного депутата України Олексія Ковальова, якого звинувачують у колабораціонізмі за співпрацю з російською окупаційною владою у Херсонській області. Зокрема, арештовано його банківські рахунки, а також частки в статутних капіталах трьох юридичних осіб. Однією з арештованих компаній є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал", вказують у ДБР. Надалі це майно планують конфіскувати на користь державі.

У квітні 2022 року працівники ДБР відкрили проти Ковальова кримінальне провадження. Згідно з матеріалами слідства, після повномасштабного вторгнення РФ депутат перебуває на окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування було встановлено, що на початку липня Ковальова призначили заступником голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією уряді Херсонської області. Нардепа оголошено у розшук.

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Представники G20 в Індонезії

Міністри фінансів країн Великої двадцятки завершили зустріч на Балі без спільного комюніке через різні погляди на війну в Україні, передає dpa. При цьому представниця Індонезії Шрі Муляні Індраваті заявила, що сторони погодилися з необхідністю подолання глобальної продовольчої кризи, що насувається. Індонезійська міністерка попередила, що зростання цін на тлі російської війни в Україні, може спровокувати соціальну нестабільність і заворушення у світі. Під час переговорів учасники саміту обговорювали такі теми як полегшення боргового тягаря для бідних країн, підготовку світової економіки до майбутніх пандемій та боротьбу з інфляцією.

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Спецслужби РФ активізували діяльність в країнах Східної Європи, щоб відстежувати маршрути постачання постачання зброї до України. Про це повідомляє у Telegram головне управління розвідки українського міноборони. "Російські військові аташе в країнах Європейського Союзу закритими каналами зв’язку отримали наказ активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї", - йдеться у повідомленні.

Жителів Сум та Білопілля закликали покинути міста на вихідні

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Жителів Сум та Білопілля Сумської області,особливо сімей з дітьми, закликали на вихідні за можливості виїхати з на відстань щонайменше 40 кілометрів від міської межі. Прохання про евакуацію пов'язане із загрозою ракетних ударів з боку Росії, заявили мери міст.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ нарощувати дії російської армії "на всіх операційних напрямах" в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони РФ. Нарощування активності необхідне для того, щоб попередити "масовані ракетні та артилерійські удари по цивільній інфраструктурі та жителям населених пунктів Донбасу та інших регіонів", йдеться у повідомленні російського відомства.

++14.40++

Москва підтвердила ракетний удар по Дніпру. Як повідомило російське міноборони, ідеться про "знищення цеху з виробництва комплектуючих та ремонту балістичних ракет "Точка-У" на "Південному машинобудівному заводі". Перевірити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Про обстріл Дніпра повідомлялось вранці цього дня.

++14.05++

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України оприлюднив списокпонад 100 представників міжнародної спільноти, які, як вважають у Києві, прямо чи опосередковано просувають проросійські погляди на війну проти України. У переліку фігурують науковці, військові, журналісти, політики, зокрема, з Німеччини та США.

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++13.30++

Російське міністерство оборони повідомило про авіаудар по "позиціях армії України у Миколаєві, знищення до 200 військових та іноземних найманців, а також 13 одиниць броньованої та автомобільної техніки".

Україна повідомила про обстріли Миколаєва у ніч на 16 липня. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив також про обстріл чотирьох районів в області. Дані про постраждалих та пошкодження не наводилися.

З незалежних джерел перевірити інформацію обох сторін неможливо.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ударів по Миколаєву суттєво пошкоджені будівлі двох університетів, постраждали люди. Російські війська б'ють по Миколаєву регулярно, удари завдаються по цивільній інфраструктурі.

++12.45++

США продовжать зусилля для забезпечення транспортування українського зерна, заявила посолка США в Україні Бріджит Брінк під час зустрічі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Йшлось про переговори з ООН і Туреччиною щодо створення транспортних коридорів через Чорне море для перевезення зерна. "Україна готова експортувати зерно в країни, які цього потребують; США продовжують взаємодію з партнерами, щоб забезпечити транспортування зерна", - написала посолка у Twitter.

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++12.20++

Внаслідок обстрілу Нікополя є загиблі - ДСНС

У Нікополі з-під завалів вилучено тіла двох загиблих, повідомила ДСНС. Про обстріл житлових кварталів Нікополя повідомлялось вранці.

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Наслідки ракетного удару по Костянтинівці

Співробітники Національної поліції України задокументували 21 удар російської армії по мирному населенню Донецької області за добу п'ятниці, є убиті та поранені. "Руйнувань зазнали 54 цивільні об'єкти: 36 житлових будинків, з них 11 багатоквартирних, школа, стадіон, коксохімічний завод, ринок, магазин, центральна площа, лінії електропередач, водонапірна станція, два поля", - повідомляється на сайті Нацполіції.

++11.35++

32 роки тому, 16 липня 1990 року, було проголошено Декларацію про державний суверенітет України. У документі наголошується, що державний суверенітет України є верховенством, самостійністю, повнотою і неподільністю влади республіки в межах її території та незалежністю і рівноправністю у зовнішніх зносинах.

++11.20++

Пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару по Одесі, погасили, повідомили в ДСНС Одещини. Зараз триває розборка та проливка конструкцій.

++11.00++

Єврокомісія вважає, що підтримка України у війні проти Росії коштуватиме більше грошей, ніж планувалося раніше. "Ми в Європі повинні готуватися до того, що війна триватиме довше, - сказав комісар ЄС з бюджету Йоганнес Ган в інтерв'ю Der Spiegel. - І це означає, що ми маємо бути готовими до подальших виплат".

++10.30++

Наслідки удару по Вінниці: зросла кількість загиблих

У Вінниці внаслідок ракетного удару РФ 14 липня нині у стаціонарах перебувають 70 постраждалих, серед них четверо дітей, загалом медичну допомогу надали 202 особам. Про це повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він додав, що з 23-х загиблих - троє дітей. Невідомою є доля ще чотирьох осіб, написав Моргунов у Telegram.

Між тим глава Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що у лікарні померла ще одна постраждала під час ракетного удару. Таким чином кількість загиблих зросла до 24-х.

++10.10++

Ракетний удар по Вінниці завдано з російського підводного човна, повідомив під час брифінгу представник Пентагону. "... Ракетний удар по Вінниці стався внаслідок - що ми вважаємо, або як повідомлялось раніше, і ми віримо, що немає жодних підстав припускати інакше, - ракет, запущених з російського підводного човна", - ідеться у повідомленні міністерства оборони США.



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++09.45++

Збройні сили України успішно відбивають російські наступальні операції на Донбасі, які після взяття Лисичанська зосереджені на Сіверську та Бахмуті. Про це ідеться у щоденному звіті британської розвідки у Twitter. Скорочена та вирівняна лінія української оборони дозволила сконцентруватися, що відіграло "важливу роль у зменшенні атакуючого імпульсу Росії", - наголошується у повідомленні.

++09.25++

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, понад 662 дітей поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора. "Станом на ранок 16 липня понад 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинули і понад 662 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

++09.00++

В Ірані делегації РФ демонстрували бойові дрони - CNN

Іранські безпілотники на секретній військовій базі-бункері, травень 2022

Російська делегація щонайменше двічі за останній місяць відвідувала аеродром у центральному Ірані, де їй демонстрували безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, здатні нести високоточні ракети. Про це повідомляє медіакомпанія CNN з посиланням на супутникові знімки та радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана. За даними Білого дому, Іран готовий вже у липні розпочати навчання російських військових роботі з цими безпілотниками.

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++08.40++

Внаслідок ракетних ударів по Дніпру, за попередніми даними, троє людей загинули, 15 дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

Читайте більше: Удари РФ по Дніпру: щонайменше троє загиблих

++08.30++

Унаслідок обстрілу Чугуєва є загиблі

Чугуївська громада Харківщини зазнала обстрілу російських окупаційних військ вночі, повідомила міська голова Галина Мінаєва. "Знищено одну зі шкіл, магазин будівельних матеріалів та кілька житлових будинків. А головне і найболючіше - кілька мешканців міста поранені, а доля ще трьох поки невідома", - написала Мінаєва на своїй сторінці у Facebook.

Дещо згодом ДСНС Харківської області повідомила, що з-під завалів житлового будинку витягли тіла двох загиблих.

++08.20++

Російська армія з "Градів" обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджено 12 житлових і дві навчальні будівлі, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його даними, одна жінка поранена, ще двоє людей перебувають під завалами. "Умисно вдарили з "Градів" по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона перебуває в лікарні", - написав він у Telegram.

++08.05++

На Донеччині внаслідок обстрілів загинули 8 людей, поранені 13, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону ввечері напередодні. За його словами, протягом п'ятниці сталося багато ворожих обстрілів Донеччини, зокрема з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), ракет та авіації. Кириленко підтвердив обстріл у центрі міста Краматорськ, проте жертв серед цивільного населення внаслідок нього немає.

++07.55++

Концерт російської оперної співачки Анни Нетребко у Штутгарті скасовано без можливості перенесення дати через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга. Ця компанія належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберга та керує, серед іншого, державними замками та парками. Концерт мав відбутися у вересні в парадному дворі Штутгартського замку. Міністр фінансів землі Даніал Баяз (Danyal Bayaz) пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Читайте більше: У Штутгарті скасували концерт Анни Нетребко

++07.40++

Селище Тьоткіне в Глушківському районі Курської області знову зазнало обстрілу з боку України, повідомив губернатор російського регіону Роман Старовойт. "Субота почалася з чергової атаки противника на селище Тьоткіне. Зафіксовано загоряння", - написав він у Telegram. За заявою Старовойта, селище неодноразово обстрілювали у травні, червні та липні.

++07.30++

Данська компанія Danfoss, виробник теплової автоматики, холодильної та приводної техніки, а також промислової автоматики, продає свій бізнес у Росії та Білорусі керівництву місцевих підрозділів. Danfoss працював у Росії з 1993 року.

++07.20++

В Одесі ракета влучила в цивільний об'єкт

В Одесі внаслідок удару ракети здійнялася пожежа. На місці уже працюють рятувальники, повідомляє речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук. Водночас, за даними "Суспільне.Одеса", удар завдано по цивільному об'єкту. Даних про жертв наразі немає.

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