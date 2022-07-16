 Удари РФ по Дніпру: щонайменше троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2022

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Новини

Удари РФ по Дніпру: щонайменше троє загиблих

Українські військові збили чотири з шести російських ракет, які цілили по Дніпру та області. Дві влучили у промислове підприємство та у вулицю поряд з ним.

Прапор України

Увечері у суботу, 15 липня, Росія завдала ракетних ударів по Дніпру. За попередніми даними, троє людей загинули, 15 дістали поранень, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя трьох людей, ще 15 поранені", - написав він.

Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються.

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Чотири з шести ракет - збиті

Усього, за словами голови ОВА, ввечері 15 липня Дніпро та область атакували шість ракет. Проте, українським військовим вдалося відбити атаку чотирьох із них. 

У Повітряних силах ЗСУ, зокрема, повідомили, що сили української ППО знищили запущені по місту чотири ракети Х-101. "15 липня, близько 22:00, окупанти завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід", - ідеться у повідомленні на Telegram-каналі Повітряних сил.

Пуски ракет Х-101 здійснювалися з літаків стратегічної авіації Ту-95 із північної частини Каспійського моря.

Як пояснили у Повітряних силах, ракета Х-101 - одна з найбільш технологічних на озброєнні країни-терориста. Її бойова частина важить понад 400 кілограмів вибухівки, а дальність польоту становить 5500 кілометрів. Швидкість ракети - 720 км/год.

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