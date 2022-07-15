Удар по Миколаєву: значні руйнування двох університетів, четверо постраждалих

Війська РФ уранці п'ятниці, 15 липня, обстріляли Миколаїв, випустивши по місту щонайменше десять ракет, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, від обстрілів постраждали два найбільші університети міста: Миколаївський національний університет імені Сухомлинського та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. "Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн оголосити Росію тим, чим вона є насправді, - терористом", - закликав Кім.

Він також опублікував відео удару по Національному університетові кораблебудування.

За словами голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої, внаслідок атаки чотирьох осіб було поранено. Також було пошкоджено житлові будинки у місті, зазначила вона.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, внаслідок обстрілів відбулося часткове руйнування будівель вищих навчальних закладів та виникла пожежа двох автомобілів. "Вогнеборці загасили пожежу на загальній площі 100 квадратних метрів. Загалом до обстеження будівель та гасіння пожежі залучали сім одиниць техніки ДСНС та 27 рятувальників", - зазначається в повідомленні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок влучання ракети будівля університету кораблебудування серйозно постраждала. "Тут практично немає аудиторій, що вціліли", - написав Сенкевич.

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31 ракетний удар по Миколаївщині за добу

Віталій Кім повідомив на брифінгу, що до початку навчального року відновити будівлі вишів буде неможливо, оскільки "руйнування досить масштабні". Так, за його словами, в педагогічному університеті імені Сухомлинського було зруйновано два поверхи.

Кім також додав, що загалом за добу по Миколаївській області війська РФ завдали 31 ракетного удару. "Наразі стабільно багато обстрілів уже другий тиждень. За два тижні не було обстрілів (області. - Ред.) лише один день", - цитує його агентство "Інтерфакс-Україна". Збільшення інтенсивності обстрілів з боку Росії голова Миколаївської ОВА пов'язує з успіхами Збройних сил України на Півдні. "І вони (війська РФ. - Ред.) теж показують результат, але показують його на мирному населенні", - додав Кім.

За словами Замазєєвої, за добу поранень в області дістали 13 осіб.

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Щоденні обстріли та жертви серед цивільних

Напередодні, 14 липня, війська РФ завдали ракетних ударів по центру Вінниці. За даними ДСНС, внаслідок обстрілів загинули 23 особи, у тому числі три дитини, госпіталізовано 71 людину, серед яких - троє дітей.

За даними голови обласної військової адміністрації Сергія Борзова, досі не ідентифіковано тіла 11 дорослих і двох дітей. Зниклими безвісти залишаються 18 осіб.