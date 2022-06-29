 У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2022

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Новини

У Миколаєві - влучання в житлову багатоповерхівку, є жертви

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждала одна з багатоповерхівок міста. Рятувальники повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих і трьох постраждалих. Тривають рятувально-пошукові роботи.

На місці влучення в житлову багатоповерхівку в Миколаєві

На місці влучення в житлову багатоповерхівку в Миколаєві

Зранку середи, 29 червня, у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, про що повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі. Згодом він додав про влучання у житлову багатоповерхівку.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спершу повідомив про двох загиблих і трьох поранених унаслідок удару. Пізніше у Державній службі з надзвичайних ситуацій області проінформували про збільшення кількості жертв: щонайменше чотирьох загиблих та трьох постраждалих, серед яких один співробітник ДСНС, який травмувався при виконанні службових обов'язків.

Рятувальники розповіли, що боєприпас влучив у п'ятиповерховий житловий будинок. Там сталося руйнування квартир в одному під'їзді з третього по п'ятий поверхи з подальшою пожежею. "Врятовано одного чоловіка, ще двоє евакуйовані", - йдеться у повідомленні.

Пошукові роботи продовжуються. На місці працюють 11 одиниць техніки та 52 рятувальники.

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В Офісі президента вимагають визнати РФ спонсором тероризму 

Коментуючи удар, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак виступив із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.

"Країна-терорист продовжує обстрілювати ракетами житлові будинки, вбивати мирних людей. Необхідне офіційне визнання РФ державою-спонсором тероризму. Надто багато фактів, які ще з 2014 року дозволяють це зробити", - написав він у Telegram.

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