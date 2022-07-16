Розбіжності щодо війни в Україні зірвали фінансовий саміт G20

Міністрам фінансів країн G20 не вдалося досягти консенсусу та підготувати комюніке за підсумками дводенної зустрічі на Балі через різні погляди на російську війну в Україні. Про це у суботу, 16 липня, повідомляє агенція dpa з посиланням на міністерку фінансів Індонезії Шрі Муляні Індраваті.

"Країни мають позиції, які неможливо узгодити. Вони хотіли висловити свої погляди на певні проблеми, зокрема ті, що стосуються війни…що показало, що у G20 і досі є розбіжності у поглядах", - сказала вона.

Читайте також: П'ять прикладів того, як війна в Україні змінила світ

Домовленість щодо попередження продовольчої кризи

Утім, сторони домовилися про необхідність попередити глобальну продовольчу кризу, що насувається.

"Ми всі погодились, що питання продовольчої безпеки потребує уваги, втручання та плану дій, тому сьогодні ми обговорювали шляхи врегулювання перебоїв у ланцюгах постачання", - сказала міністерка.

Читайте також: Юлія Стахівська: Голод як зброя

Участь Росії у зустрічі G20

У заяві міністерства фінансів Франції за підсумками зустрічі зазначається, що "війна в Україні, за яку один із членів G20 несе повну відповідальність, неабияк позначилася на здатності G20 діяти і вести переговори".

У той же час, як повідомляє Reuters, представники провідних економік, що розвиваються - Китаю, Індії та ПАР - займають більш стриману позицію в оцінці дій Росії в Україні. Напередодні міністерка фінансів США Джанет Єллен та її канадська колега за посадою Христя Фріланд назвали війну в Україні найбільшою наразі загрозою світовій економіці.

Фріланд у Twitter порівняла присутність представників РФ на Балі з "участю палія на нараді пожежників". За інформацією агентства, міністр фінансів Росії Антон Сілуанов був присутній на саміті віртуально, а у залі засідань знаходився його представник.

Читайте також: Кулеба на G20: Місце Росії в суді, а не на міжнародних форумах

Учасники саміту зокрема обговорювали такі теми, як полегшення боргового тягаря для бідних країн, підготовку світової економіки до майбутніх пандемій та боротьбу з інфляцією.