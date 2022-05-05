ДБР порушило проти нардепа Ковальова справу за колабораціонізм

За колабораційну діяльність на тимчасово окупованій частині Херсонщини порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України та колишнього члена "Слуги народу" Олексія Ковальова. Про це повідомляє у середу, 8 червня, Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Підконтрольні йому (Ковальову - Ред.) підприємства постачають харчову продукцію до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму", - зазначає пресслужба ДБР у Facebook.

Крім того, за даними правоохоронців, нардеп забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.

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На своїй сторінці у Facebook Ковальов сам розповів 8 червня, що співпрацює з окупантами і напередодні відвідав "дуже важливий" захід - зустріч з херсонськими фермерами першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. "Було заявлено, що Росія тут серйозно і назавжди", - написав він. Крім того, Ковальов повідомив про плани "повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель Росії". "Окрім аграрних питань обговорювали і статус Херсонської області, (...) найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається", - додав він.

Реакція "Слуги народу"

Фракція "Слуга народу" пообіцяла звернутися до Верховної Ради із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата у відповідності до чинного законодавства, а також звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна.

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"Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнком, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні", - йдеться у заяві партії.

Ще у квітні "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у фракції, а 3 травня виключила його зі свого складу. Причиною цього став факт добровільного перебування Ковальова на тимчасово захопленій території та спілкування його із російськими військовими. У партії наголосили, що адекватних пояснень щодо свого статусу, поведінки і заяв Ковальов не надав.

Сам Ковальов на своїй сторінці у Facebook писав, що поїхав до Голої Пристані на Херсонщині, попри російську окупацію, бо "має працювати у своєму окрузі".