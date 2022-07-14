Шойгу в Україні наказав армії РФ активізувати дії на всіх напрямках

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав наказ активізувати дії російської армії "на всіх операційних напрямках" в Україні. Про це у суботу, 16 липня, повідомляє міністерство оборони РФ.

Це, мовляв, потрібно для того, щоб попередити "масовані ракетні та артилерійські удари по цивільній інфраструктурі та жителях населених пунктів Донбасу та інших регіонів", йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Такий наказ Шойгу віддав під час наради за участі командирів російських угруповань військ "Південь" та "Центр", що воюють в Україні, зазначає відомство. Це друга зустріч російського міністра оборони з військовими в Україні, про яку повідомляє відомство. Минулого разу він приїжджав наприкінці червня.

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Оперативна пауза у боях та нова зброя України

Із середини липня російська армія посилила обстріли населених пунктів України. Одним із найрезонансніших за останній час став ракетний удар по Вінниці, внаслідок якого загинуло 24 особи, у тому числі троє дітей.

Напередодні влада Дніпра повідомила, що в результаті ударів російських військ загинули троє людей, ще 15 отримали поранення. Влада Харківської області 16 липня повідомила про трьох загиблих у місті Чугуєві внаслідок нічних обстрілів. Вранці 16 липня з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" по житлових кварталах Нікополя було випущено 53 ракети, відомо про двох загиблих.

При цьому, міноборони РФ 7 липня оголосило, що російські війська беруть паузу у боях в Україні для "поповнення бойових можливостей".

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Тим часом, з кінця червня Україна почала активно застосовувати американські РСЗВ дальнього радіусу дії HIMARS. З цього моменту аналітики нарахували близько 20 повідомлень про знищення великих складів на окупованих росіянами південних територіях України. За словами президента України Володимира Зеленського, наявність нових систем "знижує наступальний потенціал російської армії".