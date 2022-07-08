Байден ухвалив нову партію зброї Україні з системами HIMARS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував у п'ятницю, 8 липня, надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів. Як повідомив сайт Пентагону, новий пакет військової допомоги для України містить чотири одиниці РСЗВ HIMARS, три тактичні транспортні засоби, 155-мілімітрові снаряди, системи контрбатарейної боротьби, запчастини, а також інше озброєння та спорядження.

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Це розпорядження щодо передачі Україні озброєнь та оснащення з запасів міноборони США стало вже п'ятнадцятим з серпня 2021 року. "Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для покриття мінливих потреб на полі бою", - йдеться в повідомленні на сайті американського оборонного відомства.

Зазначається, що лише за останні три тижні США виділили Україні 2,2 мільярда доларів допомоги на безпекові потреби, підтримуючи боротьбу українців за захист демократії. Загалом від початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні близько вісім мільярдів доларів у вигляді допомоги на безпекові потреби. Це тоді, коли загалом з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 9,2 мільярда доларів допомоги на безпекові потреби.

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