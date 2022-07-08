 Байден ухвалив нову партію зброї Україні з системами HIMARS | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Байден ухвалив нову партію зброї Україні з системами HIMARS

У санкціонованому Байденом новому пакеті допомоги Україні вартістю до 400 мільйонів доларів чотири РСЗВ HIMARS, а також додаткові боєприпаси до гаубиць, системи контрбатарейної боротьби та інші озброєння.

США передадуть ЗСУ більше систем HIMARS

США передадуть ЗСУ більше систем HIMARS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував у п'ятницю, 8 липня, надання Україні нового пакета військової допомоги на суму до 400 мільйонів доларів. Як повідомив сайт Пентагону, новий пакет військової допомоги для України містить чотири одиниці РСЗВ HIMARS, три тактичні транспортні засоби, 155-мілімітрові снаряди, системи контрбатарейної боротьби, запчастини, а також інше озброєння та спорядження.

Читайте також: HIMARS на фронті в Україні: ефективні, але для змін потрібен час

Це розпорядження щодо передачі Україні озброєнь та оснащення з запасів міноборони США стало вже п'ятнадцятим з серпня 2021 року. "Сполучені Штати продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для покриття мінливих потреб на полі бою", - йдеться в повідомленні на сайті американського оборонного відомства.

Зазначається, що лише за останні три тижні США виділили Україні 2,2 мільярда доларів допомоги на безпекові потреби, підтримуючи боротьбу українців за захист демократії. Загалом від початку правління адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили Україні близько вісім мільярдів доларів у вигляді допомоги на безпекові потреби. Це тоді, коли загалом з 2014 року Сполучені Штати виділили Україні понад 9,2 мільярда доларів допомоги на безпекові потреби.

Читайте також: Вашингтонський експерт про MLRS для України: Це повністю змінило б хід боїв

Дивитись відео 06:16

Нова зброя від Заходу: чи змінить це хід війни (02.06.2022)

DW.COM

Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок

112-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 15 червня.  

HIMARS, Мі-17, Javelin: США передає Україні зброю ще на 700 млн доларів

Пересувні ракетні установки HIMARS входять до нового пакету військової допомоги США, йдеться у заяві американського президента Джо Байдена.  

Реклама

Докладно

На вулицях Мінська, травень 2022

Білоруси почали менше підтримувати Росію - соціологи

Недавні соціологічні опитування свідчать про зменшення підтримки дій Росії в Україні серед білорусів. Докладніше - у DW.  

Видобуток нафти

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?  