Йоганнес Ган - австрійський політик, представник Австрійської народної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йоганнес Ган".

Йоганнес Ган є австрійським та європейським політиком, який уже тривалий час працює в Брюсселі. У грудні 2019 року Йоганнеса Гана призначили на посаду єврокомісара з питань бюджету та адміністрації. З 2014 до 2019 року він обіймав посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення, раніше він був єврокомісаром з питань регіональної політики. У Відні з 2007 до 2010 року Йоганнес Ган очолював федеральне міністерство освіти та науки Австрії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.