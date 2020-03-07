Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Йоганнес Ган

Йоганнес Ган - австрійський політик, представник Австрійської народної партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Йоганнес Ган".

Йоганнес Ган є австрійським та європейським політиком, який уже тривалий час працює в Брюсселі. У грудні 2019 року Йоганнеса Гана призначили на посаду єврокомісара з питань бюджету та адміністрації. З 2014 до 2019 року він обіймав посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення, раніше він був єврокомісаром з питань регіональної політики. У Відні з 2007 до 2010 року Йоганнес Ган очолював федеральне міністерство освіти та науки Австрії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС очікують, що Анкара припинить шантаж мігрантами

У ЄС очікують, що Анкара припинить шантаж мігрантами 07.03.2020

Брюссель очікує, що Анкара припинить тиснути на ЄС кризою мігрантів, заявив Єврокомісар Йоганнес Ган. Він додав, що ЄС готовий виділити Туреччині фінансову допомогу, але вона вже буде меншою.
У Єврокомісії закликали ФРН збільшити внесок до бюджету Євросоюзу

У Єврокомісії закликали ФРН збільшити внесок до бюджету Євросоюзу 20.12.2019

Єврокомісар Йоганнес Ган вимагає від Німеччини збільшити внесок до бюджету ЄС. За його словами, влада в Берліні має проявити "готовність до компромісу".
Оновлення Єврокомісії: майбутні єврокомісари - хто всі ці люди

Оновлення Єврокомісії: майбутні єврокомісари - хто всі ці люди 12.09.2019

Урсула фон дер Ляєн виконала свою обіцянку і зібрала команду з 27 єврокомісарів. DW з'ясовувала, хто є хто у майбутньому "європейському уряді".
Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео) 30.07.2019

Спорт на свіжому повітрі у німецькому Бонні: п'ять днів на тиждень й абсолютно безкоштовно. Майже всі витрати на себе бере міська влада. Як німці організували спортклуб просто неба?
На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні

На саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть Туск, Юнкер і Могеріні 04.07.2019

У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні.

У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії

У ЄС відклали початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії 18.06.2019

Рада ЄС вирішила відкласти запуск переговорів про членство Північної Македонії та Албанії в ЄС. До питання планують повернутися не пізніше жовтня.
Європейський Союз визнав легітимним новий уряд Молдови

Європейський Союз визнав легітимним новий уряд Молдови 09.06.2019

Брюссель заявив про готовність працювати з новим молдовським урядом. Тим часом конституційний суд Молдови відсторонив президента та надав екс-прем'єру повноваження для розпуску парламенту.
Єврокомісар Ган: Зеленський запевнив у своїй проєвропейській позиції

Єврокомісар Ган: Зеленський запевнив у своїй проєвропейській позиції 13.05.2019

Йоганнес Ган розповів про свою зустріч з Володимиром Зеленським. Єврокомісар побачив у новообраного президента України рішучість займатися питаннями боротьби з корупцією.
Ган зустрівся із Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС

Ган зустрівся із Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС 07.05.2019

Єврокомісар з політики сусідства та розширення Йоганнес Ган зустрівся в Києві з новообраним президентом України Володимиром Зеленським та запропонував йому повну підтримку ЄС в проведенні реформ.
Мер Стамбула назвав зрадою скасування результатів виборів

Мер Стамбула назвав "зрадою" скасування результатів виборів 07.05.2019

Мер Стамбула Екрем Імамоглу назвав "зрадою" скасування результатів виборів міського голови мегаполіса. В ЄС закликали виборчу раду Туреччини обґрунтувати своє рішення.
Історична угода: НАТО і ЄС вітають завершення епопеї зі зміни назви Македонії

Історична угода: НАТО і ЄС вітають завершення епопеї зі зміни назви Македонії 25.01.2019

Після перейменування Македонії на Північну Македонію для країни відкритий шлях до ЄС на НАТО. В обох організаціях привітали ратифікацію угоди парламентом Греції.

У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії

У Брюсселі не бачать підстав для призупинення безвізу для Грузії 22.01.2019

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄС не має наміру призупиняти дію безвізового режиму для Грузії попри значну кількість необґрунтованих прохань про надання притулку від громадян цієї країни.
Проект доповіді ЄП щодо України: похвала, критика і перспектива членства

Проект доповіді ЄП щодо України: похвала, критика і перспектива членства 13.11.2018

Комітет Європарламенту в закордонних справах схвалив проект доповіді щодо України. У ній вказуються на основні здобутки та недоліки Києва у здійсненні реформ. Згадується у документі і перспектива членства України в ЄС.

Йоганнес Ган закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк

Йоганнес Ган закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк 09.11.2018

Під час візиту до Києва єврокомісар Йоганнес Ган відзначив успіхи в роботі НАБУ та піддав критиці напади на громадських активістів в Україні. Він також закликав розслідувати вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Звіт Єврокомісії: Україна має зберегти темп реформ у передвиборчий період

Звіт Єврокомісії: Україна має зберегти темп реформ у передвиборчий період 09.11.2018

Єврокомісар Йоганнес Ган представив у Києві звіт про впровадження угоди про асоціацію Україна-ЄС. У низці реформ Брюссель побачив прогрес. А ось у боротьбі з корупцією і в економіці успіхів менше.
Єврокомісар Ган у Києві: критика за зачиненими дверима?

Єврокомісар Ган у Києві: критика за зачиненими дверима? 09.11.2018

Йоганнес Ган везе до Києва звіт Єврокомісії щодо прогресу в імплементації угоди про асоціацію. Неприємних несподіванок у звіті не буде, прогнозують експерти. Критику очікують радше віч на віч.
Інші статті