WSJ: РФ - найбільший "постачальник" озброєння для України

225-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 6 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 6 жовтня (час київський).

++11:00++

Збройні сили України посунули лінію фронту на півдні на 20 км від початку контрнаступу на Херсонщині 2 жовтня, йдеться в щоденному зведенні британської розвідки, яке публікується у Twitter міністерства оборони країни. У розвідці зазначають, що це вдалося зробити насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак ЗСУ поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш актуальних проблем", – зауважується в огляді. Так, пошкоджена переправа через Дніпро в цьому районі залишається одним із небагатьох доступних для РФ шляхів для поповнення сил.

На думку британських розвідників, наразі Росія постала перед дилемою - відведення бойових сил за Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш надійною, втім політичний імператив Кремля - залишатися і захищатися. Для оборони Херсона РФ спрямувала більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу, стверджують розвідники. Через брак додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту РФ ймовірно розгорне мобілізовані резерви у цьому секторі, припускають у розвідці Великобританії.

++10:40++

Російські війська знову завдали ракетного удару по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької ОДА Олександр Старух. Подробиць наразі немає.

У місті ще продовжують розбирати завали після ранкового ракетного обстрілу з боку РФ.



++09:40++

Росія стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва після контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Такого висновку дійшли журналісти видання The Wall Street Journal (WSJ) з огляду на дані українських сил та аналітичного порталу Oryx.

Так, за їхніми твердженнями, Україна захопила 460 російських бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин і 44 реактивні системи залпового вогню. Точна кількість захопленої зброї, ймовірно, більша, припускає видання.

Більшу частину техніку ЗСУ отримали на Харківщині завдяки хаотичному відступу російських сил, які лишали своє озброєння. Водночас РФ з лютого присвоїла 109 українських танків, 15 САУ та 63 бойових машин піхоти, пише WSJ із посиланням на портал Oryx.

++08:41++

За попередніми даними, дві людини загинули внаслідок ранкового обстрілу Запоріжжя військами РФ, під завалами знаходяться ще щонайменше п'ять людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.



"Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги, - написав він у Telegram. - Багато людей врятовано. Серед них - трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція".

++08:18++

Російські війська за добу, 5 жовтня, завдали п'ять ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснили понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Під вогнем РФ – населені пункти Київської, Харківської, Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей.

Крім того, за даними генштабу, по мірі просування українського контрнаступу з окупованих РФ територій тікають прихильники окупаційної влади. Так, зі Сватового до Новопскова на Луганщині поїхали три автобуси з ними, а на Херсонщині представники приватних охоронних компаній з окупованого Криму планують евакуюватися назад на півострів, зазначають у генштабі ЗСУ.

Також росіяни мінують об'єкти інфраструктури в окупованому Енергодарі, де, зокрема, розташована Запорізька АЕС, йдеться у зведенні.

++07:56++

Україна розпочинає приєднання до Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив у відеозверненні ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський. "Це одна з найпрестижніших глобальних організацій, вона об'єднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від США до Південної Кореї, від Канади до Туреччини", - зауважив український лідер та додав, що заявку України на вступ підтримали в організації.

"Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконаємо", - наголосив він.

За його словами, вже цього року у Києві запрацює регіональний офіс організації.

++07:48++

Українські Збройні сили звільнили три населених пункти на Херсонщині - Нововоскресенське, Новогригорівку і Петропавлівку, повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 5 жовтня.

Крім того, він відзначив військових Повітряних сил ЗСУ, яким за добу вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, які використовують війська РФ. "Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці!" - сказав Зеленський.

Водночас він звернувся до російських окупантів, зауваживши, що жодна зброя, включно з іранськами дронами Shahed-136, не допоможе їм виграти війну.

Читайте також: Деокупація Луганщини: ЗСУ звільнили шість населених пунктів

++07:42++

В ніч з 5 на 6 жовтня війська РФ здійснили низку атак на Україну безпілотниками-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. Протиповітряна оборона України на півдні країни знищила дев’ять таких дронів, повідомляють в командуванні, проте інших подробиць не наводять.

++07:20++

Зранку 6 жовтня російські війська завдали сім ракетних ударів по Запоріжжю, влучивши у житлові будинки, повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Будівлі зазнали значних руйнувань, під завалами опинилися люди, написав він.

"Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - написав Старух у Telegram.