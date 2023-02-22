Прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну - ЗМІ

Війна Росії проти України - новини середи, 22 лютого.

++23.03++

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав покласти край агресії Росії. "Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати коло російської агресії й подбати про те, щоб історія не повторювалася", - заявив він на саміті східноєвропейських країн НАТО у Варшаві.

Столтенберг зокрема нагадав, що ще до початку війни проти України Росія 2008 року напала на Грузію, а 2014 року анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку сепаратистам Донбасу. "Ми - свідки найагресивнішої поведінки Росії за багато років. Через рік після початку російської агресії проти України не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру", - додав Столтенберг.

++22.18++

Чеська Республіка протягом останнього року поставила Україні сотні одиниць важкої військової техніки, зокрема 89 танків, заявив прем'єр-міністр країни Петр Фіала. Він повідомив, що, крім танків, його країна також поставила Україні 226 бойових та броньованих машин піхоти, 38 гаубиць, 33 реактивні системи залпового вогню, шість систем протиповітряної оборони та чотири гелікоптери. В уряді Чехії вперше так детально повідомили про обсяги військової допомоги Києву, що надається в рамках співпраці держави та приватного сектору, зауважує агенція Reuters.

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++21.50++

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків посадовців і депутатів, а законопроєкт про відновлення електронних декларацій уже зареєстровано у Верховній Раді для його розгляду на дев'ятій сесії, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Законопроєкт уже включено до порядку денного дев'ятої сесії Верховної Ради. Створено робочу групу, щоб якнайшвидше забезпечити його ухвалення", - уточнив він.



На тлі розв'язаної Росією повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року в Україні закрили доступ до всіх публічних на той момент даних держслужбовців. Петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків посадовців і депутатів було оприлюднено 30 січня 2023 року, протягом місяця вона набрала 25 тисяч підписів, нагадує "Інтерфакс-Україна".

++21.35++

Уряд Швейцарії пропонує надати Україні та Молдові новий пакет екстреної допомоги у розмірі 140 мільйонів швейцарських франків (понад 150 мільйонів доларів в еквіваленті). З них 114 мільйонів мають бути призначені для України та 26 мільйонів - для Молдови, йдеться у повідомленні швейцарського уряду.

"Федеральна рада (уряд Швейцарії. - Ред.) переконана, що для покращення важкого становища людей в Україні та забезпечення функціонування держави необхідна подальша підтримка", - наголошується в повідомленні. В уряді країни нагадують, про протягом останнього року Швейцарія доставила до України понад 1000 тонн гуманітарної допомоги, і закупила понад 4,7 тисячі тонн продуктів харчування, що були розподілені серед українського населення.

Утім, виділення нового пакета допомоги ще має схвалити парламент країни.

++21.14++

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибуде в Україну вранці 23 лютого поїздом, повідомляє іспанське видання "OK diario". "Це буде друга поїздка Санчеса до України. Він уже був у країні у квітні минулого року. План поїздки, як підтвердили OK diario джерела, близькі до голови уряду, дуже схожий на той, який він використав тоді. Президент та його команда летять із Мадрида в польське місто Жешув на борту офіційного літака... Опинившись на польській землі, урядова делегація на наземному транспорті вирушить до українського кордону, очікується, що рано вночі Педро Санчес і команда, що супроводжує його, сядуть на нічний потяг, який доставить їх до столиці, куди вони прибудуть незадовго до восьмої ранку", - йдеться у повідомленні. Видання зазначає, що ще нещодавно плани поїздки заперечувалися.

++21.00++

Україна може стати членом НАТО до вступу до Європейського Союзу, припустив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами в Києві. "Я вважаю, що ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС", - заявив він.

++20.53++

Російські окупанти протягом дня тричі обстріляли Мирівську та Марганецьку об'єднані територіальні громади Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "У Марганці внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач, через що було знеструмлено насосні станції одного з водоканалів. Це призвело до призупинення подачі води в житло близько 35 тисяч сімей. Наразі водопостачання вже відновлено. У місті також понівечено 3 приватні житлові будинки, півдесятка господарських споруд, автомобіль та газопровід", - написав Лукашук у Telegram-каналі.

++20.16++

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак припустив, що наступні санкційні пакети Заходу можуть містити візові обмеження для військовослужбовців РФ, які брали участь у війні з Україною, та членів їхніх сімей. "Ми працюємо, щоб санкції були болючими та ефективними. Щоб у наступний пакет увійшли дійсно важливі санкції", - розповів він журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, "потужними можуть бути візові санкції". "Щоб військовий, де є докази, що він воював на боці окупантів, не міг отримати візу і для себе, і для членів сім'ї", - пояснив Єрмак.

++19.58++

З жовтня минулого року російські війська завдали 255 ракетних ударів по 112 об'єктах енергетичної інфраструктури України. Такі дані озвучив генпрокурор Андрій Костін під час пресконференції. "Починаючи з 10 жовтня минулого року ворог цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Завдано 255 ракетних ударів по 112 об'єктах. Це ті удари, які досягли цілей, тобто не ті, які були збиті нашими військовими. Це ті, що, як говорять, "прилетіли",- сказав Костін, якого цитує держагенція "Укрінформ". За словами генпрокурора, на період з жовтня по лютий припадає 77 відсотків таких ракетних ударів, а саме було зафіксовано 197 випадків.

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++19.37++

Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії село Новотягинка Херсонської області, унаслідок чого загинуло двоє людей, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ударів зазнали будинки мирних жителів. "Уламки воро жих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці", - написав Прокудін у Telegram-каналі.

++18.55++

Україна звернеться до Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) із проханням почати переговори про подовження "зернової угоди" щонайменше на один рік, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков. "Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters у середу, 22 лютого, зазначивши, що точної дати переговорів, які раніше проводилися в Туреччині, ще не визначено.

"Ми будемо просити продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, оскільки український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - аргументував Васьков. Посадовець також наголосив, що Україна може експортувати шість мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області й збільшити цей показник до восьми мільйонів тонн, якщо до ініціативи приєднається Миколаїв. За словами Васькова, порти Миколаєва, на які до російського вторгнення припадало 35 відсотків українського експорту продовольства, готові приєднатися до ініціативи, і їм знадобиться максимум два тижні, щоб розпочати роботу.

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++18.06++

Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Спілки журналістів Росії (СЖР), повідомив "Інтерфаксу" очільник СЖР Володимир Соловйов. "Щойно я отримав лист від генерального секретаря Міжнародної федерації Ентоні Белланжера про те, що на засіданні виконкому ухвалено рішення призупинити членство СЖР у цій організації", - сказав Соловйов. "Ми вважаємо, що це політичне рішення, нічим невиправдане", - прокоментував він.

++17.48++

За рік агресії Росія здійснила щонайменше 707 атак на об'єкти медичної інфраструктури України, з 24 лютого до 31 грудня 2022 року в середньому фіксували дві атаки щодня проти системи охорони здоров'я, включно з бомбардуванням лікарень, катуваннями медиків і обстрілами автомобілів екстреної медичної допомоги. Відповідні дані наводяться в дослідженні "Лікарні під прицілом: як Росія протягом року знищувала систему охорони здоров'я України", оприлюдненому у середу, 22 лютого, організаціями eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Physicians for Human Rights, "Медійна ініціатива з прав людини" (МІПЛ) та "Український центр охорони здоров'я" (УЦОЗ).

Згідно зі документом, понад третину всіх зафіксованих у 2022 році атак на систему охорони здоров'я у світі було вчинено в Україні під час російського вторгнення. Водночас у звіті наголошується, що атаки з боку РФ, вчинені на українську систему охорони здоров'я в цей період, відзначаються масштабами та жорстокістю. Унаслідок скоєних агресором 292 атак в Україні було пошкоджено або зруйновано повністю 218 лікарень і амбулаторних закладів. Таким чином було пошкоджено кожен десятий український заклад охорони здоров'я. Найбільші руйнування зафіксовано у східному регіоні - у Харківській, Донецькій і Луганській областях, а також у Херсонській та Київській.

++17.17++

Генеральний прокурор України Андрій Костін сподівається, що вже цього року стануть відомі результати роботи Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо воєнних злочинів Росії. "Ми... робимо все від нас залежне для притягнення винних у воєнних та інших міжнародних злочинах Росії до відповідальності, як у національних судах, так і на міжнародному рівні... Є повне розуміння з боку Міжнародного кримінального суду, з боку інших міжнародних інституцій щодо важливості їхньої ролі в забезпеченні справедливості покарання російських воєнних злочинів... Ви, безумовно, побачите результати нашої роботи цього року", - сказав Костін на пресконференції в середу в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами Костіна, детальніше поки що він розповісти про це не може. Водночас генпрокурор висловив сподівання, що це відбудеться досить скоро, оскільки "над цим працюють не лише в нас, а й в офісі МКС у Гаазі". Генпрокурор наголосив, що 99 відсотків усіх проваджень, пов'язаних зі злочинами, вчиненими представниками країни-агресора, розглядатимуть в українських судах, а міжнародні інституції відіграватимуть лише комплементарну роль, "для якої їх і було створено".

Прем'єр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну - ЗМІ

++17.02++

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідає Україну 22 лютого напередодні першої річниці вторгнення РФ, повідомляє іспанське видання La Razon. Як пише видання, це поїздка в умовах суворої таємності, що з міркувань безпеки не була передбачена в офіційному порядку денному глави уряду. Візит до Києва підпадає під "зобов'язання Іспанії перед союзниками", пише видання.

++16.49++

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) до різних термінів ув'язнення (від 8 до 12 років) засуджено ще чотирьох колаборантів, які корегували обстріли українських шкіл і лікарень. "Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони й технічний стан об'єктів енергетики в Києві та прифронтових районах Донеччини. Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на лиманському та авдіївському напрямках", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі СБУ. За даними слідства, унаслідок обстрілів, які коригували фігуранти, зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об'єктів, зокрема шкіл і лікарень на сході України. "Співробітники СБУ затримали ворожих поплічників під час спецоперацій на території Київської й Донецької областей", - уточнюється в повідомленні спецслужби.

++16.19++

Зеленський обговорив під час телефонної розмови із президентом Естонії Аларом Карісом запланований на липень саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі. "Подякував за неослабну військову та політичну підтримку України. Обмінялися думками щодо липневого саміту НАТО у Вільнюсі та наших очікувань у контексті євроатлантичної інтеграції України", - написав Зеленський у твіті.

++16.09++

На звільненій від російських окупантів частині Херсонщини спорудили тимчасовий міст через річку Інгулець, що з'єднує селище Калинівське та село Краснолюбецьк, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА. "Це важлива дорожня артерія, що об'єднує населені пункти з центром Калинівської громади. Тому 2020 року в межах національної програми "Велике будівництво" міст капітально відремонтували", - ідеться в повідомленні. У травні 2022 року російські окупаційні сили знищили відновлений міст, внаслідок чого виникли логістичні проблеми, оскільки для жителів населених пунктів громади дорога до Калинівського займала значно більше часу, додали в відомстві.

++15.39++

Фінляндія має вирішити 23 лютого щодо того, в який спосіб вона долучиться до європейського проєкту з постачання бойових танків Leopard в Україну. Це питання розглядатиме уряд країни за поданням президента. Як повідомляє радіомовник Yle, Фінляндія може взяти участь і проєкті або завдяки техобслуговуванню танків або ж передавши кілька одиниць цих бойових машин зі своїх запасів. Щодо можливої кількості переданих Фінляндію Україні танків нічого не повідомляється.

++15.00++

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у заяві до річниці вторгнення Росії в Україну заявив, що "хоче бачити" сильну українську команду на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році. "З цією метою МОК потроїв свій Фонд солідарності для України, щоб спортсмени мали повну підтримку для подолання величезних труднощів, з якими вони стикаються", - йдеться в заяві.

При цьому у зверненні не згадуються попередження України та інших країн щодо можливого бойкоту Олімпіади в Парижі у разі участі в ній російських і білоруських спортсменів. В МОК також не прокоментували, чи допустять спортсменів цих країн до ігор. Водночас в комітеті зауважили, що не можуть запобігти війнам та конфліктам, адже "це сфера політики".

У МОК повідомили, що санкції, накладені на російських та білоруських спортсменів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, залишаються в силі: "жодних міжнародних спортивних заходів у Росії та Білорусі; відсутність прапора, гімну чи інших національних символів; і жодних урядових чи державних службовців, акредитованих на будь-які міжнародні спортивні заходи".

++14.40++

Україна запровадить санкції проти усіх російських банків на 50 років, йдеться у рішенні Ради національної безпеки і оборони, переданому на затвердження Верховної Ради. Санкції також стосуватимуться операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній. Вони передбачають, зокрема, заборону інвестицій, зупинку операцій з активами і вчинення правочинів, заборону встановлення ділових відносин.

++14.05++

Депутати Державної думи Росії у середу, 22 лютого, одноголосно схвалили законопроєкт, який передбачає "призупинення" участі РФ у договорі з США про подальше скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3).

Про намір Москви піти на такий крок напередодні заявив президент Росії Володимир Путін. Захід критикує такий крок РФ.

++13.23++

Росія отримала від Ірану пробну партію снарядів і зараз намагається завезти ще одну, обсягом близько близько 20 тисяч снарядів. Про це заявив очільник ГУР МО Кирил Буданов в інтерв'ю Forbes. "Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", - сказав Буданов.

На питання журналіста, чи є у росіян можливість знайти ці снаряди в Північній Кореї, він відповів, що "теоретично можливість є", але досі підтверджених випадків немає.

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++13.00++

Посли країн ЄС у Брюсселі домовилися про продовження на рік наявних санкцій щодо фізичних і юридичних осіб Білорусі, включно з Олександром Лукашенком і його найближчим оточенням.

Йдеться про заморожені активи і заборону на видачу віз до ЄС. Новий пакет санкцій щодо режиму в Білорусі за його підтримку російської агресії проти України буде обговорено 22 лютого у другій половині дня разом із десятим пакетом санкцій щодо РФ, повідомив кореспондентці DW європейський дипломат.

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++12.40++

Росіяни завдали чотири ракетних удари по промисловій інфраструктурі Харкова, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. "За попередніми даними, удари були завдані ракетами ЗРК С-300. Двоє чоловіків 46 та 57-років отримали поранення та були госпіталізовані", - написав він. Під вогнем опинилися також Вовчанська громада та Куп'янськ, поранений чоловік.

++12.00++

Папа Римський Франциск закликав до переговорів та до припинення вогню в Україні за два дні до річниці вторгнення Росії, пише Reuters. Він назвав війну "абсурдною та жорстокою" і зазначив, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах".

++11.10++

Країни Балтії та Польща хочуть спростити застосування санкцій до родин та оточення російських олігархів Росії, але стикаються з опором з боку Угорщини, пише Politico. Згідно з чинними правилами, Євросоюз може заморозити активи "бізнесменів, які працюють у Росії". Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, і включити "найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду", інформує видання.

++10.40++

Російська армія завдає ударів по Харкову. "Б'ють по Харкову. У місті пролунали вже кілька вибухів. Можливі ще пуски ракет з території Росії", - написав міський голова Ігор Терехов у Telegram.

++10.18++

20 лютого під час перебування президента США Джо Байдена в Україні РФ провела невдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Про це повідомляє CNN з посиланням на двох анонімних американських посадовців.

Стверджується, що Москва заздалегідь попередила Вашингтон про запуск і що США не розглядають це випробування як спробу подальшої ескалації відносин.

За словами джерел, Москва планувала тестовий запуск ракети "Сармат" (за класифікацією НАТО - Satan II), здатної нести ядерний боєзапас, проте випробування провалилося. Співрозмовники CNN зазначили, що, якби випробування пройшло успішно, Путін підкреслив би важливість цієї події у своєму посланні до Федеральних зборів 21 лютого.

++09.55++

Унаслідок ударів 21 лютого у Маріуполі в районі аеропорту знищено склад боєприпасів російської армії, також є влучання в місце базування військових РФ на території металургійного комбінату імені Ілліча. Про це інформують Маріупольська міська рада та радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у соцмережах.

++09.30++

По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу авіаударів. Повідомляється про зліт російської авіації в Білорусі. Українські військові також фіксували зранку пуски іранських дронів "Шахед".

++09.24++

У низці російських міст у середу по радіо передали попередження про повітряну тривогу та небезпеку ракетних ударів, пишуть російські ЗМІ та Telegram-канали. В міністерстві у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих РФ заявили, що ці повідомлення поширили в результаті хакерських атак на сервери радіостанцій, пише РБК. Оголошення про тривогу передавали, зокрема, у Тюмені, Воронежі, Нижньому Новгороді і Уфі.

Україна працює над створенням "авіаційної коаліції"

++08.55++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ постійно веде роботу з партнерами щодо створення "авіаційної коаліції" - групи країн, які погодяться передати йому військові літаки.

"Ще немає жодної країни, яка б сказала так, але так само немає жодної країни, яка б сказала ні. Це абсолютно відкрита опція. Я думаю, що зрештою це питання буде вирішено позитивно", - наголосив міністр.

При цьому Кулеба вважає, що навчання українських пілотів має розпочатися якнайшвидше.

++08.30++

Передача літаків та далекобійної артилерії Україні - неминуча, заявив американський конгресмен-республіканець Даррелл Ісса під час візиту до Києва 21 лютого.

"Дебати ведуться лише про те, коли це станеться і в якій кількості. США та наші європейські партнери прагнуть, щоб ці літаки були в України", - сказав він на спільному брифінгу конгресменів у вівторок увечері.

Делегація Палати представників США, яка прибула в Україну на чолі з головою комітету із закордонних справ Майклом Макколом, запевнила у двопартійній підтримці України як з боку США, так і інших союзників з НАТО та ЄС, інформує "Інтерфакс-Україна".

++08.06++

Російські війська протягом 21 лютого продовжували спроби наступу на п'яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Напередодні росіяни 59 разів обстріляли територію України з реактивних систем залпового вогню, через що загинули і поранені цивільні люди, були знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки. Десятки населених пунктів в різних регіонах України російські війська обстрілювали і з інших видів озброєнь, зокрема артилерії.

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12 країн ЄС розслідуватимуть, як Росія обходить санкції

++07.50++

Дванадцять країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та країнами Балтії, запустили ініціативу боротьби з обходом антиросійських санкцій, передає dpa.

Країни-ініціатори пропонують, зокрема, єдину аналітичну платформу, за допомогою якої можна розслідувати конкретні випадки і підозрілі торгові потоки. Серед інших пропозицій - розширення заборони доступу на європейський єдиний ринок компаніям із країн за межами ЄС.

++07.30++

У Сумах вночі спрацювали сили ППО, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вибух, який ви чули у Сумах - робота ППО. Ціль уражена", - сказано в повідомленні у Telegram-каналі.

++07.15++

Польща передасть Україні 14 танків Leopard 2 протягом "найближчих двох-трьох тижнів". Про це телеканалу CNN заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна. За його словами, Варшава направить Києву бойові машини одразу після того, як українські військові закінчать курс навчання.

++07.00++

Мобілізаційний потенціал Росії становить близько мільйона військовослужбовців, заявив глава розвідки ФРН. Кремль може вважати за необхідне відправити на війну нові сили, припускає він.

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