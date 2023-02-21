У Херсоні обстріляли ринок і зупинку: шестеро загиблих

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1 год. тому 1 год. тому

Щонайменше шестеро людей загинули, ще 12 дістали поранень внаслідок обстрілу силами РФ місцевого ринку і зупинки громадського транспорту у Херсоні, повідомили в ОК "Південь" у вівторок, 21 лютого.

Також повідомляється про обстріл портової інфраструктури в Очакові на Миколаївщині - поранено одну людину.

"В Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об’єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних - внаслідок прямого влучання палає кілька квартир", - йдеться у повідомленні.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у місті пролунало близько 20 вибухів.

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